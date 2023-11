"Das große Promi-Büßen" 2023: Olivia Jones knallhart! So büßt Patrick Romer in der "Runde der Schande"

Anzeige

Beleidigungen, Psychodruck, und Tränen - Patrick Romer wird in der "Runde der Schande" von Olivia Jones mit seiner dunklen Seite konfrontiert. Zwischen Reue und Verteidigung enthüllt sich eine emotionale Achterbahn. Lies hier, wie sich der toxische Bauer zwischen Liebe und Demütigung behauptet.

Patrick Romer steht vor der ultimativen Konfrontation, als er sich in der "Runde der Schande" Olivia Jones gegenüber sieht. Die Moral-Majestät konfrontiert ihn mit seinen schockierenden Handlungen im "Sommerhaus der Stars". Von beleidigenden Äußerungen bis hin zu psychischer Gewalt gegenüber seiner ehemaligen Partnerin Antonia - nichts bleibt ungesagt. Die emotionale Achterbahn reicht von Reue bis zur Verteidigung, während Olivia versucht, Einsicht bei Patrick zu erlangen.

Olivia konfrontiert Patrick in der "Runde der Schande"

Patrick betritt die "Runde der Schande" mit einem mulmigen Gefühl, wissend, dass er sich einer schmerzhaften Konfrontation mit Olivia Jones stellen muss. Diese beginnt die Konversation, indem sie Patricks Verhalten im "Sommerhaus der Stars" gegenüber seiner ehemaligen Partnerin Antonia in den Fokus rückt. Daraufhin meint Patrick nur spöttisch: "Ich bin vielleicht manchmal ein bisschen frech."

Doch Moral-Majestät Olivia lässt nicht locker: "Du vergleichst sie mit einem Auto? Grabschst du sie einfach an? Was meinst du, wie hat sich Antonia in diesem Moment gefühlt?" Patrick, der sich in die Enge getrieben fühlt, versucht zu beschwichtigen: "Ich wollte sie nicht bloßstellen." Olivia schüttelt den Kopf und zeigt, dass die Problematik weitreichender war als zunächst vermutet. Sie präsentiert Szenen, in denen Patrick Antonia erniedrigt und fragt: "Patrick, was erwartest du von einer Beziehung? Was ist dir wichtig in einer Beziehung?"

Dieser gesteht: "Ich will einfach einen Partner, mit dem ich mich auch mal anlegen kann. Hab mich in den Situationen immer so gefühlt, als würd die ganze Last auf mir sitzen."

Olivia kontert:

Geht’s bei Partnerschaft nicht auch um Respekt? Und wie respektvoll warst du? Olivia Jones

Patrick musste sich eingestehen, dass sein Verhalten alles andere als respektvoll gewesen war, betont jedoch: "In dem Fall gar nicht. Sie war aber auch sehr wehleidig. Eine Beziehung lebt doch auch davon, dass man sich neckt. Wenn Antonia das mit mir gemacht hätte, hätte ich mich auch geärgert gefühlt, aber ich teile gerne aus, kann aber auch super einstecken. Aber manchmal kommen halt die Emotionen hoch, und dann sagt man manchmal Sachen, die man halt nicht sagen sollte."

Anzeige

Anzeige

Harte Worte von Olivia

Olivia macht weiter Druck, indem sie auf Antonias anhaltende Tränen hinweist, die aufgrund von Patricks Erniedrigungen flossen: "Patrick, sag mir, was bedeuten Tränen für dich? Tränen sind ein Stoppschild. Du hast weitergemacht."

Nun wirkt der Bauer nachdenklich, während Olivia ihren Standpunkt klar formuliert: "Patrick, was stimmt da bei dir nicht? Ich sehe da jemanden, der seine Freundin wie Dreck behandelt in aller Öffentlichkeit. Du beleidigst sie, du setzt sie unter Druck, du übst sogar psychische Gewalt aus." Auch prangert sie Patricks übermäßigen Ehrgeiz an, der auf Antonias Schultern lastet, und sagt: "Das Bild, wie du von Ehrgeiz zerfressen auf ihrem Rücken stehst, das spricht Bände."

Patrick sieht ein, dass seine Handlungen schwerwiegender waren, als er zuerst gedacht hat, und gibt zu, dass er die Schwäche seiner Exfreundin möglicherweise als Belastung empfunden hat. Olivia schließt ihre Kritik mit nachdrücklichen Worten: "Ich kann nur sagen, viel Spaß im Alter, mein Lieber, wenn du schwach wirst oder krank. Ich hoffe wirklich von Herzen, du hast dann niemanden an deiner Seite, der so ist wie du. Die Zukunft beginnt jetzt, und da wir hier beim großen Promi-Büßen sind, weißt du ja, gibt es eine symbolische Buße."

Einhorn-Handschuhe als Strafe

Olivia gibt Patrick zur Strafe ein Handicap für die nächsten 24 Stunden: "Und damit du wenigstens ein bisschen verstehst, wie es ist, wenn man nicht mehr der starke Mann ist, bekommst du die nächsten 24 Stunden ein Handicap von mir. Du wirst diese wunderschönen Einhorn-Handschuhe tragen, auch beim Schlafen. Und jetzt husch husch ins Körbchen."

Patrick wirkt nachdenklich und versucht schließlich zu erklären, dass er seinen Ehrgeiz auf Antonia übertragen hatte, in der Hoffnung, dass sie mithalten konnte, was jedoch nicht der Fall war: "Klar waren da einige Szenen zu viel. Problem war aber, dass ich meinen Ehrgeiz auf meine Partnerin übertragen wollte, die das aber nicht umsetzen konnte."

Die anderen Promis im Camp haben Patricks "Runde der Schande" gespannt mitverfolgt und sind der Meinung, dass Patrick zu wenig Einsicht gezeigt hat. Mike Cees betont: "Ich hätte mir da schon mehr Einsicht gewünscht. Das hat mit seiner damaligen Liebe glaub ich sehr viel gemacht, die hat da sehr gelitten, und ich weiß, was es heißt, zu leiden."

Auch Yvonne Woelke ist schockiert: ": Also wenn mein Mann mich so behandeln würde, oh mein Gott, das ist schon sehr grenzwertig gewesen." Und Danni Büchner hofft, "dass Patrick sich noch selbst reflektiert und das einsieht, das war scheiße."

Wie die Promis weiterhin schlagen werden, siehst du bei "Das große Promi-Büßen" 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.