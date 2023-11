"Das große Promi-Büßen" 2023 - Stress zwischen Eric Sindermann und Emmy Russ: "Du wirst doch die ganze Zeit mitgezogen"

Anzeige

Mit seinem Verhalten sammelte Eric Sindermann Negativ-Schlagzeilen. Ob er seine Fehler einsieht? Bei "Das große Promi-Büßen" 2023 zeigt er sich von einer rationalen und hilfsbereiten Seite. Obwohl er mit Emmy aneinander gerät, steht er der 24-Jährigen bei ihrer Strafe unterstützend zur Seite.

+++ Update, 30. November 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Eric und Emmy geraten aneinander

Zwischen den Promi-Mädels kommt es im Camp zu einem heftigen Gezanke. Besonders Emmy und Christin geraten aneinander. Eric ist von der Situation überaus genervt. Emmys kindisches Verhalten kann der 31-Jährige nicht verstehen.

Christin ist natürlich ein aufbrausender Mensch und geht schnell hoch, aber Emmy provoziert jetzt gerade immer wieder und das find' ich auch absolut nicht okay. Eric Sindermann

In Folge 4 müssen die Promis das Bestrafungsspiel alle gemeinsam antreten. Die Aufgabe können sie jedoch nicht meistern und verlieren das Spiel. Eric ist frustriert und haut in seiner Wut eine Metall-Tonne um. Sofort legt Emmy mit ihrem üblichen Gezicke los, wodurch sie und der Reality-Darsteller aneinander geraten. Das TV-Sternchen äfft ihn an und treibt Eric immer weiter auf die Palme. "Du wirst doch die ganze Zeit mitgezogen", schreit er zurück. Eric reicht es. Genervt entfernt er sich von Emmy und der Gruppe.

Anzeige

Eric steht Emmy bei ihrer Strafe bei

Der 35-Jährige kann allerdings wohl über solchen Camp-Streitigkeiten stehen. Als Emmy sich nach ihrer "Runde der Schande" als Strafe um die Toiletten kümmern muss, hilft er der 24-Jährigen. Seine Hilfe umfasst jedoch fast das gesamte Entleeren. Ohne diese Unterstützung hätte das TV-Sternchen die Buße wohl nicht meistern können. Ist Eric schon vor seiner "Runde der Schande" bereit, ein besserer Mensch zu sein und alte Verhaltensmuster abzulegen?

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.

Anzeige

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Eric Sindermann - Der selbstsüchtige Narzisst

"Ich bin der künftige Modekönig von Deutschland" stellt Eric sich vor. Angesichts seiner Pappkrone und seinem Anzug, der über und über mit Geldscheinen bedruckt ist, eine interessante Behauptung. Mit seinem Verhalten in diversen TV-Formaten polarisiert der 35-Jährige. Schlagzeilen wie "Mehr Manipulation geht nicht" rücken ihn nicht gerade ins beste Licht. "Die Zuschauer haben in den letzten Jahren kein so gutes Bild von mir, weil viele Leute mich nicht leiden können", meint Eric. Dass er mit seiner direkten Art polarisiert, ist dem Reality-TV-Darsteller sehr bewusst. Ob ihn das zur Reue in Olivia Jones' Runde der Schande bewegt, wird sich zeigen, denn für Eric selbst ist er unschuldig.

Ich bin der erste Promi in der Geschichte von Promi-Büßen, der unschuldig hier ist, aber okay, wir werden's sehen. Eric Sindermann

Anzeige

Eric kann nicht auf Klopapier verzichten

Für die erste Challenge steht ein Bungee-Sprung aus 70 Metern Höhe an. Am Eingang des Camps wählt Eric eine Annehmlichkeit, die er sich für alle Kandidat:innen erspielen kann. Der 35-Jährige wählt "Klopapier". Kurz nach ihm reist Privatdetektiv Jürgen Trovato an. Auch er muss sich entscheiden und nimmt die Karte "Frühstück". Jedoch können die zwei nur einen der beiden Vorteile erkämpfen. Nur einer von ihnen muss den Sprung wagen. Was ist ihnen mehr wert? Klopapier oder Frühstück? Letztendlich springt Eric für Klopapier.

Eric wagt sich mit seiner Höhenangst auf die Plattform und steht nun 70 Meter über dem Camp-Boden. Angestrengt schaut er in den Abgrund. Es klingt, als würde er weinen, doch von Tränen keine Spur. Kurz vor dem Sprung ist von seiner Angst jedoch nichts mehr zu sehen. Die Krone mit einem Gurt gesichert springt er schreiend von der Plattform und wird nach einigem Hin- und Her-Schaukeln im Camp abgesetzt. Die Aufgabe hat Eric gemeistert und somit für alle Klopapier erspielt.

Apropos Klo: Auch wenn Eric ja angeblich nichts zu büßen hat, erklärt er sich direkt bereit, die Klos sauberzumachen. "Ich würde das freiwillig machen, das ist kein Problem", verkündet er seinen bisherigen Mitbewohner:innen, "solange ich hier im Camp bin und das schwöre ich." Ob ihm diese Entscheidung noch auf die Füße fällt?