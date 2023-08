"Der Heiratsmarkt": 7 Tipps zum Umgang mit den Schwiegereltern

Das Wichtigste in Kürze "Der Heiratsmarkt" startet am 10. August um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Stream und auf Joyn.

Sie hatten bisher kein Glück in der Liebe. Jetzt sollen es Freund:innen und Verwandte richten und die große Liebe für sie finden: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Heiratsmarkt".

Schwiegereltern sind auch für dich ein heikles Thema? Hier findest du 7 tolle Tipps im richtigen Umgang mit den Eltern deiner besseren Hälfte.

Das Verhältnis zwischen Paar und Schwiegereltern muss gar nicht so schwierig sein, wie es in Filmen und Märchen immer dargestellt wird. Vor allem nicht, wenn du die nachfolgenden sieben Tipps beherzigst.

Umgang mit den Schwiegereltern: Manieren zeigen

Dass man jemandem die Hand reicht, Tischmanieren zeigt und höflich ist, versteht sich eigentlich von selbst. Trotzdem erwähnen wir es an dieser Stelle nochmal ausdrücklich, weil Umgangsformen vor den Schwiegereltern besonders wichtig sind.

Schließlich ist man mit ihrem Kind zusammen, dem allerwichtigsten Menschen in ihrem Leben, die Frucht ihrer Lenden, die … okay, lassen wir das.

Jedenfalls ist doch klar, dass Schwiegermama und Schwiegerpapa da ganz genau hingucken werden, ob du die richtige Wahl für ihren Goldschatz bist und sie oder er bei dir in guten Händen ist.

Umgang mit den Schwiegereltern: Stärke demonstrieren

Du bringst bei jedem Treffen Blumen mit, fährst sie zum Flughafen und deine Schwiegereltern mögen dich trotzdem nicht? Schade. Manchen Menschen kann man es halt nicht recht machen.

Häufig haben Eltern einfach eine bestimmte Vorstellung, wie der Partner oder die Partnerin ihres Kindes sein soll. Möglicherweise erfüllst du diese nicht, das ist dann aber nicht dein Fehler.

Deshalb muss man sich auch nicht alles von den Schwiegereltern gefallen lassen. Wenn die beiden mal wieder eine spitze Bemerkung in deine Richtung abfeuern, sprich offen an, dass du das nicht gut findest. Aber lass dich nicht auf ihr Niveau herab. Sonst führt das nur zu einer Schlammschlacht, unter der alle leiden, inklusive dein Partner oder deine Partnerin.

Und wer weiß: vielleicht steigst du ja sogar im Ansehen bei deinen Schwiegereltern wenn du Rückgrat zeigst.

Umgang mit den Schwiegereltern: Grenzen setzen

Am Anfang ist meistens noch alles Friede, Freude, Eierkuchen mit den Schwiegereltern. Spannungen treten häufig erst auf, wenn ein Baby da ist und die angeheirateten Eltern bei der Kindererziehung mitreden.

"Du darfst nicht immer gleich hinrennen, wenn das Baby schreit!" Solche ungebetenen Ratschläge können ganz schön nerven. Aber: Bitte nicht gleich den Kontakt abbrechen oder beleidigt reagieren.

Einfach mit ruhigen aber deutlichen Worten sagen, sie mögen sich bitte aus der Kindererziehung raushalten. In der Regel verstehen sie das dann auch. Schließlich hatten die beiden früher mal auch Schwiegereltern.

Wenn man sie manchmal nach Rat fragt, fühlen sie sich geschmeichelt. Warum solltest du auch auf den Erfahrungsschatz von erfahrenen Eltern komplett verzichten wollen?

Umgang mit den Schwiegereltern: Abstand halten

Du kommst mit deinen Schwiegereltern toll aus? Super! Aber falls nicht, ist das auch okay. Es sind ja schließlich nicht deine leiblichen Eltern. Manche Menschen haben halt einfach nicht die gleiche Wellenlänge. In dem Fall kannst du dich ruhig etwas zurücknehmen.

Du musst nicht jedesmal mitkommen, wenn deine Freundin oder dein Freund die Eltern zum Abendessen besucht. Und wenn man sich seltener sieht, sind die Treffen auch gleich viel angenehmer.

Umgang mit den Schwiegereltern: Vergleiche vermeiden

Dein Schwiegervater kann nicht so lecker kochen wie dein eigener Papa? Und deine Mutter ist lustiger als die deines Partners oder deiner Partnerin? Auf solche Vergleiche solltest du verzichten. Sie trüben zwangsläufig die Beziehung. Nimm dir doch lieber Zeit, herauszufinden, welche Stärken deine Schwiegereltern dafür haben.

Umgang mit den Schwiegereltern: Beziehung aufbauen

Gemeinsame Aktivitäten wie eine Fahrradtour oder eine Bootsfahrt über den See helfen dabei, eine Beziehung zu den Schwiegereltern aufzubauen.

Tipp: Die Freundin oder den Freund einfach mal zu Hause lassen und mit den Zweit-Eltern allein was unternehmen. Das hilft, die beiden noch mal aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen.

Umgang mit den Schwiegereltern: Kommunikation

Eine Aussage deines Schwiegervaters hat dich irritiert oder verletzt? Bevor du ihn nun gleich als "Idioten" abstempelst, such doch erst mal das Gespräch mit deiner Partnerin oder deinem Partner. Schließlich kennt der Mensch seinen beziehungsweise ihren Vater am besten und kann seine Aussagen besser einordnen als du. Vielleicht war es ja gar nicht so gemeint. Und falls doch, kann er oder sie als Vermittler einspringen.

