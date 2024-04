Was tun wenn man hangry ist?

Die Lösung liegt wohl auf der Hand, nämlich so schnell wie möglich was zu essen. Um dem Hangry-Gefühl vorzubeugen, hilft es, regelmäßig zu essen, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Gut sind dabei Lebensmittel, die proteinreich sind und Tryphtophan enthalten, welches in unserem Gehirn zum Glückshormon Serotonin umgewandelt wird.