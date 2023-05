Der große Siegerinnen-Walk

Von Lena Gercke bis Stefanie Giesinger: Beim Walk der Siegerinnen laufen alle Gewinnerinnen von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" im Jubiläums-Finale.

Auch bei GNTM 2022 sind einige talentierte Kandidatinnen dabei: Zu den erstmaligen älteren GNTM-Kandidatinnen zählen Martina, Lieselotte und Barbara. Weitere Kandidatinnen sind Lou Anne, Noella, Kashmira, Lenara, Inka, Wiebke, Viola, Laura W., Vivien, Vanessa, Luca, Paulina, Sophie, Emilie, Kim, Julia, Lisa-Marie, Anita, Kristina, Jessica, Laura B., Juliana, Lena, Meline, Jasmin, Annalotta und Amaya. Erstmals treten bei GNTM 2022 Mutter Martina und Tochter Lou Anne an.

Das gab es noch nie! Zum zehnjährigen Jubiläum treffen sich alle Siegerinnen der bisherigen neun Staffeln "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Im großen Finale 2015 am Donnerstag, den 14 Mai in Mannheim (20:15 Uhr live auf ProSieben) laufen die neun Topmodel-Gewinnerinnen beim "Walk der Siegerinnen" erstmals gemeinsam über den Laufsteg und präsentieren den schönsten Walk im deutschen TV.

Angefangen von Lena Gercke (Siegerin Staffel 1), über Barbara Meier (Staffel 2), Jenny Hof (Staffel 3), Sara Nuru (Staffel 4), Alisar Ailabouni (Staffel 5), Jana Beller (Staffel 6), Luisa Hartema (Staffel 7), Lovelyn Enebechi (Staffel 8) bis hin zur aktuellen Titelträgerin Stefanie Giesinger (Staffel 9).

Wer wird das zehnte Topmodel? Um den Titel, das Cover auf der deutschen COSMOPOLITAN, den Model-Vertrag mit der Agentur OneEins Management und 100.000-Euro-Gewinnprämie kämpfen: Anuthida aus Lübeck, Vanessa aus Bergisch Gladbach, Ajsa aus Tübingen und Katharina aus Winsen.

"Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" – das große Finale am Donnerstag, 14. Mai 2015, um 20:15 Uhr live auf ProSieben