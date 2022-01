Im Clip: Vanessa - "Ich bin ein Adoptivkind"

Vanessa: "Wäre das nicht so passiert, wäre ich nicht hier"

Etwas, das die GNTM-Teilnehmerin nach eigener Aussage besonders macht, ist ihre Hintergrundgeschichte. "Weil bei mir nicht immer alles so super gelaufen ist, ich das gemeistert habe und ich jetzt hier stehe", fasst die 20-Jährige zusammen. Das, was ihr widerfahren ist, ist aus einem bestimmten Grund geschehen: "Wäre das nicht so passiert, wäre ich nicht hier", davon ist Vanessa überzeugt.

Vanessas Tagesmutter war ihre große Rettung

Die leiblichen Eltern der Topmodel-Anwärterin waren sehr jung, als sie Vanessa bekamen. "Die haben es nicht geschafft. Ich glaube, die haben sich auch nicht verstanden", reflektiert die 20-Jährige. "[Ich war ein halbes Jahr alt, als ich bei einer Tagesmama abgesetzt] und nicht mehr abgeholt wurde", fügt sie hinzu. Diese habe sie dann bei sich aufgenommen. Bis heute lebt Vanessa bei ihren Adoptiveltern. Ihr leiblicher Vater starb, als sie drei Jahre alt war.

Immer selbstbewusster geworden

"Es gab Momente, in denen es mir nicht so gut ging. Da war ich in der Realschule", erinnert sich Vanessa. "Ich habe mich [anders als die anderen Schüler gefühlt], weil ich Adoptivkind bin. Ich hatte ein Problem mit mir selbst, ich habe mich damals nicht wohlgefühlt." Doch als sie erwachsen wurde, wendete sich das Blatt für Vanessa. Sie sei jetzt viel selbstbewusster geworden und möchte noch viel selbstbewusster werden.

Vanessa: "Es hat von Anfang an gepasst"

Ihren Freund lernt das angehende Model bei Instagram kennen, genauer gesagt über ihr gemeinsames Hobby, die Fotografie. "Er hat mich angeschrieben und wollte gerne mit mir zusammen shooten, mir ein paar Sachen zeigen", so die Azubi. Dabei hat es "Klick" gemacht. "Es hat von Anfang an gepasst", sagt Vanessa mit einem Strahlen in den Augen.

Wie sich Vanessa bei "Germany's Next Topmodel" schlagen wird, siehst du ab 3. Februar 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

