Anzeige

Die Halbfinalistinnen von GNTM 2023 stehen fest. Welche sechs Models noch im Rennen um den Titel Germany's Next Topmodel 2023 sind, erfährst du hier.

Die Kandidatinnen bei "Germany's Next Topmodel" 2023 haben Fotoshooting um Fotoshooting, Walk um Walk und Challenge um Challenge überstanden. Sechs dürfen sich nun über den Einzug ins Halbfinale freuen - und sind dem Sieg einen Schritt näher gekommen.

Die Models sind im Halbfinale 2023

Das sind die Halbfinalistinnen 2023:

Coco (21) aus München

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Olivia (22) aus Hamburg

Selma (19) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Vivien (23) aus Koblenz

Anzeige

Anzeige

Alle Cover-Shots der Halbfinalistinnen in der Übersicht

Eines dieser Fotos wird es auf das Cover für die deutsche "Harper's Bazaar" schaffen. Nur: Welches Model wird die Juli-Ausgabe des Modemagazins zieren?

Heidi Klum und "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider sind begeistert von Viviens Leistung beim Covershooting. "Das ist 'sexy Harper's Bazaar'", schwärmt Modelchefin Heidi Klum. © ProSieben / Regan Cameron "Ich habe Gänsehaut“, zeigt sich Heidi Klum von Somajias Performance begeistert. Für die Modelchefin zählt die 21-Jährige zu den Favoritinnen. © ProSieben / Regan Cameron Auch Selma kann am Set mit ihrer Leistung punkten. Die 19-Jährige sei mit eine der Besten gewesen, erzählt "Harper's Bazaaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider am Set. © ProSieben / Regan Cameron Durch ihre anfänglichen Probleme beim Shooting kann Olivia Modelchefin Heidi Klum nicht ganz von sich überzeugen. Trotzdem ist dieses schöne Foto am Ende entstanden. © ProSieben / Regan Cameron Ebenfalls Anlaufschwierigkeiten hat Nicole beim "Harper's Bazaar"-Covershooting. Doch die Best Agerin kann die Anweisungen am Set schnell umsetzen. "Ich finde, es sieht perfekt aus", lobt Kerstin Schneider schließlich. © ProSieben / Regan Cameron Was für ein Cover-Shot! Trotz anfänglicher Probleme kann Coco mit ihrer Leistung am Ende doch noch punkten. Ob sie es auf das Cover der Juli-Ausgabe schafft? © ProSieben / Regan Cameron

Anzeige

Wer kommt ins Finale?

Bevor es in die finale Folge am 15. Juni geht, müssen die Models noch einmal alles geben und Heidi Klum davon überzeugen, dass sie das Zeug haben, Germany's Next Topmodel zu werden.

Wer ins große Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023 einzieht, siehst du in Folge 17 am Donnerstag, 8. Juni, ab 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.