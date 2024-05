Eine Schauspiel-Challenge mit Hollywood-Star Thomas Kretschmann wird für zwei Models zur letzten Herausforderung bei "Germany's Next Topmodel". Male Model Dominic beendet Woche 13 mit einer bewegenden Rede, bevor das Aus von Stella viele Kandidat:innen völlig zu überraschen scheint.

Anzeige

Woche 13 gleicht für die Kandidatinnen und Kandidaten von "Germany's Next Topmodel" einem Hollywood-Film. Die Models erleben eine emotionale Achterbahn-Fahrt - doch nicht für alle von ihnen gibt es diesmal ein Happy End.

Während Lea und Jermaine dank erfolgreichem Casting beim Job für NYX Professional Makeup ihren großen Auftritt haben, heißt es für die anderen Models: "Kamera ab und Action!"

Gemeinsam mit Hollywood-Star Thomas Kretschmann müssen die Topmodel-Anwärter:innen paarweise unter der Regie von David Helmut vor der Kamera überzeugen.

Kulisse der verschiedenen Filmszenen ist ein typisches amerikanisches Diner. Wer beweist in diesem Setting das nötige Schauspiel-Talent?

Dominic verabschiedet sich von GNTM 2024

"Ich war nicht so ganz überzeugt von Dominic", sagt Heidi Klum direkt nach dem Video-Shooting, das der 20-Jährige gemeinsam mit Aldin absolviert hat. "Es war so ein bisschen Gepose das Ganze."

Die Gastjuroren, allen voran Schauspiel-Profi Thomas Kretschmann, stimmen der Kritik zu. "Für mich war das das schwächste Duo", fasst der Hollywood-Star die Performance zusammen.

So kommt Heidi Klums Entscheidung später am Tag für Dominic nicht wirklich überraschend. Für ihn ist GNTM nach dieser Woche zu Ende.

Wenn ich jetzt sagen würde: 'Ich hab damit gar nicht gerechnet', wär's gelogen. Dominic nach der Entscheidung

Nachdem die Modelchefin sein Aus verkündet hat, wirkt Dominic zwar durchaus bewegt, doch auch auf den Moment vorbereitet. Er weiß ganz genau, was er vor seinem Abschied unbedingt noch loswerden will, und setzt zu einer emotionalen Rede an.

Anzeige

Anzeige

Dominics bewegendes Plädoyer für alle Jungs, die so sind wie er

Dominic bei der Entscheidung in Woche 13: Für ihn ist an dieser Stelle Schluss. © ProSieben / Sven Doornkaat

Zu Beginn seiner Abschiedsworte erklärt Dominic, dass er selbst nicht damit gerechnet habe, in der ersten GNTM-Staffel mit männlichen Models so weit zu kommen.

Diesen Erfolg möchte das Male Model nutzen, um eine wichtige Botschaft zu vermitteln.

"Ich weiß, dass es so viele Jungs wie mich da draußen gibt, die gesagt bekommen, sie sind zu feminin, sie sind zu schwul, sie sind viel zu viel", sagt Dominic und ringt dabei um Fassung. "Egal, was irgendwelche anderen Menschen sagen, egal was... egal, wie oft ihr es hören müsst: Wenn ihr Lust habt, irgendeinen Rock zu tragen, irgendwelche Schuhe oder ein verdammtes bauchfreies Oberteil, macht es einfach! Mir hat's so, so viel gebracht."

Thomas Kretschmann ist berührt von Dominics Worten und tritt als erster nach vorn, um ihn in den Arm zu nehmen. "Hut ab dafür!", sagt der Schauspieler. Wenig später folgen Heidi Klum und David Helmut. Alle drei verabschieden das Male Model herzlich.

Ich glaube wirklich, du bist ein Vorbild auch für viele da draußen. Heidi Klum zu Dominic

Anzeige

Stella kehrt zurück zu ihren Kindern

Auch für Stella (l.) endet die Reise bei "Germany's Next Topmodel" 2024 in Woche 13. © ProSieben / Sven Doornkaat

Dass Stella und Xenia bei der Challenge in dieser Woche zu den schwächsten Schauspieler:innen gehören, schätzt das Duo nach dem Filmdreh im Diner selbst schon ganz richtig ein.

"Wir haben das Video gesehen und es war langweilig", kritisiert Xenia sich und ihre Spielpartnerin.

Heidi Klum und ihre Gastjuroren kommen zum selben Schluss, gerade auch im Vergleich zu den anderen Kandidat:innen, weshalb die Exit-Entscheidung bei den Frauen letztlich nur zwischen diesen beiden Models fallen kann.

"Für mich war es so, dass Xenia ein bisschen stärker war noch", ordnet David Helmut die Leistungen ein und sagt an Stella gerichtet: "Bei dir hat mir einfach ein bisschen was gefehlt, Spannendes im Spiel."

Heidi Klum kann nicht widersprechen: "Stella, es tut mir leid, ich sehe das genauso wie David. Es tut mir leid, ich habe heute leider kein Foto für dich." Damit ist Stella ebenfalls ausgeschieden.

"Mir fehlen so ein bisschen die Worte", bringt Linus die Stimmung bei den anderen Models auf den Punkt. Tränen und ratlose Gesichter zeugen davon, wie überrascht alle über die Entscheidung sind.

Für die vierfache Mutter Stella bedeutet das Aus ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits endet ihr Traum vom Titel Germany's Next Topmodel 2024, andererseits sieht sie nun ihre Kinder wieder. "Ich bin gerade so, so traurig", sagt Stella. "Gleichzeitig bin ich natürlich auch... Ich freu mich auch, jetzt zu meinen Kindern zu fahren natürlich."

Es tut unglaublich weh. Stella

Anzeige

Wer ist noch im Rennen um den Titel? Die GNTM-Models 2024 Wer ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei? Alle Kandidatinnen und Kandidaten in der Übersicht

Wie es für die restlichen 14 Kandidat:innen bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weitergeht, siehst du nächsten Donnerstag, 9. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.