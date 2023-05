Tag für Tag mussten die Mädchen beweisen, dass sie wirklich das Zeug dazu haben, Germany's next Topmodel 2015 zu werden. Spannende und harte Aufgaben haben sie hinter sich gebracht und haben sie dort hin geführt wo sie jetzt sind - nämlich ins Finale von Germany's next Topmodel 2015!

+++ Update vom 26. Mai 2023 +++

Nach 14 Wochen Training, Challenges und Jobs haben sie es geschafft: Ajsa, Anu, Katharina und Vanessa haben die Jury überzeugt und sind die Finalisten von der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel.

Freuen darf sich als erste Vanessa. Auch wenn Wolfgang Joop gesteht, am Anfang kein Fan von ihr gewesen zu sein, ist er jetzt begeistert: Sobald sie als Model auftritt, legt sie einen Schalter um und überrascht jeden mit ihrer Professionalität! Wo sie anfangs noch etwas schwermütig aufgetreten ist, hat sie sich stark weiter entwickelt und staubt einen Job nach dem anderen ab. Mit diesem Beautygesicht - kein Wunder!

Das Strahlen bekommt auch Anuthida nicht mehr aus dem Gesicht: Die anfangs so schüchterne 17-Jährige ist im Laufe der Zeit ordentlich aufgeblüht und schafft jetzt den Einzug ins Finale. Mit ihrer natürlichen und fröhlichen Ausstrahlung überzeugt sie immer wieder, sowohl die Jury als auch die Kunden. Für sie war Germany's next Topmodel wahrscheinlich am emotionalsten, da sie durch die Reise nach L.A. und Heidis Einsatz endlich ihren Vater wieder sehen konnte!

Auch Ajsa kann es kaum glauben: Dass sie so weit kommt, hätte sie sich nicht erträumt. Mit ihrem besonderen Look ist sie vor allem im Highfashion Sektor sehr beliebt. Auch Wolfgang Joops Kollege meint, man könnte denken, sie läuft schon immer auf den Laufstegen dieser Welt.

Das Finale winkt auch der 19-jährigen Katharina! Unbeschwert und frei geht sie an jede Aufgabe heran und meistert sie mit Bravur. Auch die Kunden sind von Katharinas lockerer und gleichzeitig professionellen Art begeistert. Was viele Models über Jahre hinweg lernen, hat sie schon jetzt absolut drauf.

Wir freuen uns auf das Finale mit vier starken Finalisten und drücken jeder von ihnen ganz fest die Daumen!

Für die Finalwoche haben wir uns einiges einfallen lassen, um euch auf den neuesten Stand zu halten. Was genau wir für euch geplant haben, seht ihr hier!

Das große Finale, am Donnerstag, 14.05.2015 um 20.15 Uhr auf ProSieben.