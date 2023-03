Das Wichtigste in Kürze Der Modeltraumjob für Eliz wäre eine Kampagne für eine Beauty-Marke gewesen. Doch das Model, dem mehr Vielfalt in der Modebranche wichtig ist, muss sich nach Folge 4 verabschieden.

Eliz liebt die Diversity bei "Germany's Next Topmodel" und wollte selbst als Vorbild für andere Frauen in der neuen Staffel ihr Talent unter Beweis stellen. Ihr Traum vom Topmodel-Dasein endet in Folge 4.

+++ Update, 9. März 2023 +++

Für Eliz endet GNTM 2023 in Folge 4

In der vierten Woche kann Eliz nicht überzeugen: Beim Märchen-Shooting muss das Model um Aufmerksamkeit buhlen. "Sie sieht nicht so edel und teuer aus wie die anderen", meint Heidi am Set. Fotograf Brian Bowen Smith gibt ihr recht und ist sich sicher: "Es sah aus, als würde sie sich nur auf ihre Schönheit verlassen, was manchmal nicht genug ist."

Beim Entscheidungs-Walk kann Eliz die schwachen Leistungen beim Fotoshooting in Heidis Augen nicht ausgleichen. Sie muss die Show in Woche 4 verlassen. Eliz trägt Heidis Entscheidung mit Fassung: "Ich bin mega dankbar […] für die Erfahrung. Allein es so weit geschafft zu haben, macht mich schon stolz."

Kandidatin Eliz möchte ein Vorbild sein

Als Model sieht sich Eliz nicht allein als "zwischen skinny und curvy". Genau für diese Frauen möchte sie ein Vorbild sein und die Vorstellung von den veralteten 90/60/90-Maßen aufweichen. Die Jurastudentin ist großer Fan der wachsenden Diversity bei "Germany's Next Topmodel".

Ich gebe immer mein Bestes. Eliz

Mit ihrem Hund Chili lebt die gebürtige Frankfurterin in München. Im GNTM-Interview verrät Eliz, dass sie für ihre Freund:innen oft der "Safe Place" ist und mit ihrer empathischen Art immer ein offenes Ohr für die Probleme der anderen hat. Für die 19-Jährige ist der richtige Mix aus Selbstbewusstsein und Selbstreflexion der beste Weg, um es weit zu schaffen.

Respekt vor dem Umstyling

Für die türkisch-deutsche Studentin sind ihre langen Haare ein wichtiges Markenzeichen. Wenn sie im Laufe der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ihre Mähne abschneiden müsste, wäre das eine extreme Veränderung für Eliz. Trotzdem ist sie bereit, ihr Bestes zu geben, um sich den Traum vom Modeln zu erfüllen.

Ob der Traum von Eliz in Erfüllung geht, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.