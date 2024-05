Das gute Bauchgefühl hat ihn getäuscht. Nach seiner Lip-Sync-Performance muss Aldin herbe Kritik von der Jury einstecken. Die Konsequenz: Am Ende von Woche 14 hat Heidi Klum kein Foto für das erfahrene Male Model.

Das Wichtigste in Kürze In Woche 14 müssen die Kandidat:innen mit ihren Tanz- und Lyp-Sync-Künsten brillieren. Doch Aldin schafft es nicht, die Jury zu überzeugen. Am Ende muss der Münchner die Heimreise antreten

+++ Update, 16. Mai 2024 +++

Spotlight on und Musik ab!

Eigentlich hat Aldin ein gutes Bauchgefühl nach seiner Performance in Folge 14. © ProSieben/Sven Doornkaat

In dieser Woche müssen die Models sowohl Heidi Klum als auch die Gastjurorinnen Nikeata Thompson und Dame Joan Collins mit einer Lip-Sync-Performance von den Socken hauen. Für alle Kandidaten und Kandidatinnen eine große Herausforderung, denn sie müssen nicht nur den Catwalk rocken, sondern auch die große Bühne.

Male Model Aldin ist vor seiner Dance-Performance sehr nervös:

Ich hab Angst, weil Heidi mich noch nie tanzen gesehen hat. Aldin

Mit einem roten Latex-Bodysuit steht Aldin auf der Bühne und ist bereit, zu glänzen.

Mit seiner Performance ist Aldin sehr zufrieden: "Catwalk lief eins a, ich hab mich richtig wohlgefühlt." Aber was sagt die Jury?

Zu seiner Catwalk-Performance gibt es nichts zu meckern, Heidi Klum beschreibt seine Leistung auf dem Laufsteg sogar als "fast unschlagbar". Seine Tanz-Performance allerdings findet die Modelchefin weniger gut. Nikeata Thompson stimmt ihr zu und ergänzt:

"Du tanzt sehr weich, aber der Song ist nun mal sehr schnell und wenn man das sehr weich performt, dann kommt's weich rüber." Nikeata Thompson

Die Ruhe vor dem Sturm

Vor der großen Entscheidung ist der 23-Jährige besonders ruhig und hat ein gutes Gefühl, da er von der Jury gutes Feedback bekommen hat.

Wenn jetzt heute irgendwas Negatives sein sollte, wär ich wirklich sehr überrascht. Aldin

Doch bei der Entscheidung hört Aldin etwas ganz anderes als erwartet. Nikeata Thompson erklärt, dass sie ein bisschen traurig sei, weil sie wisse, wie viel Mühe er sich gegeben habe. Die Performance habe seine Bemühungen allerdings nicht widergespiegelt. Dame Joan Collins schließt sich der Meinung der Choreografin an.

Aldin, du hast wirklich lange die Nase vorne gehabt und auch zu den besten Läufern gezählt, doch mittlerweile hat dir die Konkurrenz den Rang abgelaufen. Heidi Klum

Aldin ist raus

Am Ende bekommt Aldin den Satz zu hören, den niemand bei "Germany's Next Topmodel" hören will: "Ich habe heute leider kein Foto für dich." Trotz seines Aus in Woche 14 bleibt der Münchner positiv: "Ich bin traurig ja, aber ich bin glücklich und dankbar dafür, und das ist das Wichtigste, was ich hier gelernt habe."

Bittersüßer Abschied

Als der 23-Jährige ohne Foto zu den anderen Models im Backstage-Bereich zurückkommt, fließen dann doch die ersten Tränen. Es ist ein besonders emotionaler Moment für Aldin, denn, wie er im Interview offenbart, sei es sein großer Traum gewesen, Germany's Next Topmodel 2024 zu werden. Der Münchner ist sich sicher: Die Erkenntnis, diesen Traum nicht mehr verfolgen zu können, komme jetzt "wie eine Klatsche mit der Zeit".

Klar, man ist glücklich für alles, aber man darf auch emotional sein, weil letztendlich war's mein Traum, das hier zur rocken. Aldin emotional nach seinem Aus

Wie es für die anderen Kandidat:innen bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weitergeht? Das siehst du nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Update, 2. Mai 2024 +++

Er war lange auf der Überholspur, dann kam er vom Erfolgsweg ab. In den letzten Wochen lief es für Aldin nicht optimal, er löste nur mit Ach und Krach ein Ticket für die nächsten Runden. Das will der Topmodel-Anwärter in Woche zwölf ein für allemal ändern. "Ich möchte nie wieder diese Angst haben und zittern", gibt der 22-Jährige zu verstehen.

Es ärgert mich sehr, dass ich vom Überflieger auf Teneriffa zum Wackel-Kandidaten geworden bin. Aldin

Wie der Phönix aus der Asche?

Dafür muss Aldin allerdings Gas geben. Denn am Elimination-Tag steht nicht nur eine Fashion-Show an, sondern gleich zwei für das Male Model! In extravaganten Outfits gilt es, Heidi Klum und die internationalen Designer:innen Kevin Germanier, Ashton Michael und Esther Perbandt zu überzeugen.

Schon bei den Proben ist sich Aldin sicher: Das wird seine Woche. Seine Reise bei "Germany's Next Topmodel" vergleicht der Münchner sinnbildlich mit einer Leiter. "Die letzten Wochen war sie so am Wackeln. Der Handwerker wurde bestellt - und jetzt wackelt sie nicht mehr", versichert der 22-Jährige.

Er will diesen "Rise like a phoenix"-Moment! Jermaine über Aldin

"Ich hab das Feuer in mir!"

Gehüllt in einen coolen Look von Designer Ashton Michael kann es Aldin kaum erwarten, über den Laufsteg zu schreiten. Nur noch wenige Sekunden trennen ihn von seinem großen Catwalk-Moment. "Ich kann nicht aufhören, zu wippen mit der Musik, ich fühle den ganzen Beat", zeigt sich der Münchner euphorisch. Plötzlich spüre er es wieder, "dieses Brennen" in ihm.

Es ist einfach ein schönes Gefühl, wieder dieses Feuer in einem zu spüren. Aldin

Dann ist es so weit: Alle Blicke sind auf Aldin gerichtet! Sein Vorhaben, Heidi Klum den "alten Aldin" zu zeigen, kann der Münchner einhalten. Die Modelchefin spürt wieder das Feuer und die Energie des 22-Jährigen auf dem Laufsteg: "Mega, ich liebe das!"

Auch beim zweiten Fashion-Walk, diesmal in einem extravaganten Design von Esther Perbandt, überzeugt der Münchner auf ganzer Linie.

Der alte Aldin war wieder auf dem Catwalk. Aldin

Nach diesen feurigen Catwalk-Auftritten fackelt Heidi Klum nicht lange: Für das erfahrene Male Model geht es selbstverständlich mit neuem Foto in die nächste Runde.

+++ Update, 4. April 2024 +++

Aldin auf der Überholspur: Schon der zweite Job für das erfahrene Male Model

Aldin überzeugt beim Designer

Aldin posiert selbstbewusst im Football-Stadion in Folge 8. © ProSieben / Jordan Rossi

Dass Aldin als ehemaliger "Switzerland's Next Topmodel"-Finalist Vorerfahrung im Modeln hat, wird für die Konkurrenz bei GNTM 2024 spätestens in Folge 8 so richtig spürbar. Mit seinem professionellen Auftreten kommt er bei den Kund:innen gut an, schließlich schnappte er sich den ersten Job für ein Male Model der GNTM-Geschichte.

Wenn es um die Castings geht, ist es eigentlich schon ein Vorteil, dass ich schon Erfahrung sammeln durfte. Aldin

Ein Male Model - vielseitig einsetzbar

Beim Fotoshooting mit Kandidatin Kadidja für Emmi Caffè Latte hat der Münchner bereits sein Können vor der Kamera unter Beweis gestellt. In Frankfurt möchte Aldin der Modelchefin Heidi Klum und dem castenden Mode-Designer Samuel Gärtner zeigen, dass er auch auf dem Laufsteg bei einem beeindruckenden Catwalk die Hüfte schwingen kann.

Kann Aldin erneut überzeugen?

Für den heutigen Job gilt es, seine Vielseitigkeit zur Schau zu stellen. Die Mode des Designers besteht aus einer "Mischung zwischen Haute Couture und Street-Style", beschreibt Samuel Gärtner. Für den selbstbewussten Aldin kein Problem: Er hinterlässt einen bleibenden ersten Eindruck beim Walk und ist eine Runde weiter.

Beim anschließenden Fitting laufen die letzten sechs Models, Marvin, Kadidja, Frieder, Lydwine, Lilli und Aldin in den Pieces des Designers. Der erfahrene Aldin weiß besonders von sich zu überzeugen und prompt bekommt er die Zusage für Job Nummer zwei. Für den Kandidaten geht die Erfolgssträhne also weiter.

Jetzt kann ich Heidi zeigen: Ich kann beides - High Fashion und ich kann Commercial, deswegen kann in Zukunft alles auf mich zukommen! Aldin

Das Runway-Fieber teilt er erneut mit Job-Partnerin Kadidja sowie mit Model Marvin, der seinen royalen Walk in Samuel Gärtners Kollektion präsentiert. Was der Designer selbst zu der Leistung sagt? "Bravo!"

+++ Update, 28. März 2024 +++

Aldin zieht fetten Kampagnen-Job an Land

Aldin und Kadidja sind glücklich: In Folge 7 von "Germany’s Next Topmodel" ergattern sie den ersten Job! © ProSieben/Richard Hübner

In Woche sieben steht ein Probe-Casting mit Heidi Klum an. Was Aldin und seine Konkurrent:innen nicht ahnen: Während des gesamten Teachings werden sie von einem echten Kunden beobachtet.

Und der ist wahrlich kein Unbekannter: Erneut castet Emmi Caffè Latte seine neuen Kampagnen-Gesichter bei "Germany's Next Topmodel" - aber diesmal versteckt.

Aldin überzeugt auf ganzer Linie

Beim Casting-Teaching fällt Aldin dem Kunden nicht nur durch seine "tollen Augen" und seine "tolle Gesichtsform" sofort auf. Auch ist der 22-Jährige der Einzige im Bunde, der Heidi Klum in ihrer Rolle als potenzieller Kundin die Hand gibt.

Aldin hat verstanden, worum es geht: Es ist ein Casting. Er hat sofort Casting gespielt mit Heidi. Katharina Enzmann, Head of Marketing Emmi Deutschland

Am Ende darf sich Aldin freuen: Gemeinsam mit Kadidja wird der Münchner von Emmi Caffè Latte für die Jubiläums-Kampagne gebucht. "Ich kann's noch immer nicht wirklich realisieren, dass ich den Job bekommen hab, vor allem den allerersten Job bei 'Germany's Next Topmodel' für einen Mann", strahlt der 22-Jährige übers ganze Gesicht.

+++ Update, 14. März 2024 +++

Geht Aldins Wunsch in Erfüllung?

Aldin (22, München) beim Sedcard-Shooting in Folge 7 von "Germany's Next Topmodel" 2024. © Seven.One / Christian Anwander

In Folge 5 das nächste Highlight im Programm: In den extravaganten Designs von Marina Hoermanseder laufen die Models die zweite große Fashion-Show der Staffel.

Aldin hat sich am Tag davor noch gewünscht, die Show eröffnen oder schließen zu dürfen. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht? Nachdem die Designerin beim Fitting Linus, Stella und Lilli in die engere Auswahl nimmt, hat Aldin die Hoffnung schon fast aufgegeben.

"Wer die Show schließen wird, war klar. Deswegen steht diese Person nicht vor mir", holt Star-Designerin Marina Hoermanseder aus und macht es noch einmal spannend: "Und das ist der Aldin!"

Der 22-Jährige kann sein Glück kaum fassen! Dermaßen überwältigt kommen Aldin sogar die Tränen. Denn wie der Topmodel-Anwärter offenbart, hat er es in der Vergangenheit nicht immer leicht gehabt.

Ich musste sehr kämpfen im Leben. Aldin

Daher ist Aldin umso dankbarer, die Show schließen zu dürfen. Sätze wie "Du bist nicht genug" oder "Du wirst es nicht schaffen" gehören damit definitiv der Vergangenheit an.

+++ Ursprüngliche News +++

Male Model Aldin bei GNTM 2024: "Ich bin Stier, stur und komm immer zu spät!"

Aldin ist eines der ersten Male Models bei "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben / Michael de Boer

Aldin möchte mehr sein als nur das Abbild seines Instagram-Accounts

Zu Social Media hat Aldin eine besondere Beziehung. Zwar nutzt er seinen Instagram-Account sehr regelmäßig. Dennoch hat der 22-Jährige stets im Blick, dass es ein Leben abseits von Reels und Storys gibt. Schließlich wolle er sich nicht einzig und allein durch sein Profil definieren lassen.

Dein Instagram-Account wird morgen gelöscht - und wer bist du dann? Aldin

Trotz allem dient Aldins Account ihm als Motivations- und Energiequelle. Denn sein Selbstbewusstsein wurde durch das positive Feedback auf der Plattform durchaus bestärkt. "Ich habe angefangen, aus Spaß Fotos zu machen. Das kam auch echt gut an bei den Leuten." Dieses Selbstbewusstsein müsse man dann aber auch in die Realität tragen, ist der 22-Jährige überzeugt.

Berufen zum Model?

Aldin ist wahrlich kein Rookie im Model-Business, ganz im Gegenteil.

Ich arbeite seit einem Jahr hauptberuflich als Model. Aldin

Diesen Erfolg hat sich der 22-Jährige hart erarbeitet. Bereits mit 16 Jahren begann er mit dem Modeln. Auf Bitte der Eltern stand damals aber noch das Abitur im Fokus. Mittlerweile blickt Aldin auf etliche Jobs zurück. "Ich habe einige Kampagnen machen können", erzählt das Male Model. Von Foto- und Videokampagnen bis hin zu Laufsteg-Jobs: Aldin kann überall sein Häkchen setzen.

Ich würd sagen, ich bin mittlerweile ganz gut abgehärtet und habe gut Erfahrung sammeln können. Aldin

Aldin bei "Switzerland's Next Topmodel"

Die Erfahrung, der Modeljob: All das kommt nicht von ungefähr. Denn Aldin hat noch ein weiteres interessantes Detail in seinem Lebenslauf vorzuweisen. Im Jahr 2021 nahm der 22-Jährige an der Schweizer Variante von GNTM, "Switzerland's next Topmodel", teil und konnte sich einen Platz auf dem Treppchen sichern.

Bei "Germany's Next Topmodel" will er nun nach dem Titel greifen: "Jetzt bin ich hier und gebe mich nicht zufrieden mit dem dritten Platz."