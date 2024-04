Beim Unterwasser-Shooting will Heidi die Funken sprühen sehen. Für Linus und Stella scheint das kein Problem zu sein: Als Shooting-Partner:innen bringen sie den Wassertank zum Kochen.

Das Wichtigste in Kürze Zwischen Linus und Stella knistert es gewaltig. Das Male Model freut sich darüber, der Schönheit näherzukommen.

Sie haben sich schnell gefunden

In Woche elf dürfen sich die Models ihre:n Shooting-Partner:in selbst aussuchen. Während das für einige Kandidat:innen Grund zum Streit ist, finden Stella und Linus sehr schnell zueinander.

Sie erinnern ein wenig an Barbie und Ken: Doch die beiden bilden nicht nur optisch ein Traumpaar. Sie verstehen sich zudem blendend.

Insbesondere Linus scheint sich sehr über seine Team-Partnerin zu freuen. Im Interview wird er etwas rot und gibt zu, dass er es toll findet, dass es bei dem Shooting knistern soll.

Ich glaube, das mit dem Knistern können wir beide sehr gut miteinander. Linus

Linus ist nicht der Erste, der hingerissen zu sein scheint von der schönen Stella. Star-Designer Killian Kerner hat schon zugegeben: "Ich bin bis über beide Ohren verliebt!"

Heidi Klum: "Ein schönes Pärchen"

Beim Teaching für das bevorstehende Unterwasser-Shooting geht es darum, sich an das ungewöhnliche Setting und an das gemeinsame Shooten als Paar zu gewöhnen. Dabei spielt Körperkontakt natürlich eine wichtige Rolle.

Wir haben kein Problem mit Körperkontakt. Linus

Beim Probe-Shooting knistert es gewaltig zwischen Stella und Linus. Der erste Schuss sitzt sofort und die Models dürfen sich über Lob von Heidi freuen: "Ich finde, die beiden sehen auch echt wie ein schönes Pärchen aus. Und darum geht es ja auch."

Im späteren Interview lässt Linus das Teaching Revue passieren und kann sich ein verschmitztes Kichern nicht verkneifen: "Wenn man so ein Shooting zusammen macht, dann kommt auf jeden Fall noch mehr Spannung auf."

Bei Linus und Stella läuten die Hochzeitsglocken

Sie bringen den Wassertank zum Brodeln: Linus und Stella beim Unterwasser-Shooting. © ProSieben/Sven Doornkaat

Jetzt wird es ernst: Als Braut und Bräutigam gekleidet müssen die Kandidat:innen in einen dekorierten Wassertank steigen. Das Feuer zwischen den Shooting-Partner:innen soll dadurch aber nicht erlöschen. Im Gegenteil: Heidi will die Funken sprühen sehen.

Als Linus seine "Braut" erblickt, kommt er nicht umhin, ihr ein Kompliment zu machen.

Ich finde dich wirklich wunderschön in deinem Outfit! Linus zu Stella

Sich selbst in Weiß zu sehen, fällt Stella jedoch nicht leicht. Sie wird an einen schweren Schicksalsschlag erinnert. Kurz nach ihrer tatsächlichen Hochzeit mit dem Vater ihres ersten Kindes verstarb dieser ganz plötzlich an einem Herzinfarkt.

Liebe kann sowohl schön als auch schmerzhaft sein. Stella

Applaus von Heidi und Star-Fotograf Russell James

Unter Wasser harmonieren Linus und Stella perfekt miteinander. Jede Pose sitzt und jeder Schuss ist ein Treffer. Sinnlichkeit, Feuer und Liebe sind durch das Foto zu spüren.

Heidi und Star-Fotograf Russell James sind begeistert: Sie applaudieren dem Pärchen nach dem gelungenen Shooting. "Es sah wirklich so aus, als würde es knistern bei euch beiden!", lobt die Modelchefin.

Erleichtert fallen sie sich in die Arme: Linus und Stella sind dank des gelungenen Shootings automatisch in der nächsten Runde und in Folge 12 wieder zu sehen.

Wie geht es weiter für Linus und Stella? Das erfährst du in der nächsten Folge von "Germany's Next Topmodel", immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.