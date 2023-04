Kim Hnizdo ist Germany's next Topmodel 2016

Was für ein Finale! Jetzt steht die Siegerin von Germany's next Topmodel 2016 fest: Kim Hnizdo kämpft sich bis nach oben!

Von Veränderungen kann Kim ein Lied singen, denn sie vollzieht von allen Finalistinnen mitunter die krasseste Verwandlung: Ihre lange Mähne muss einem Kurzhaarschnitt weichen. "Natürlich war das ein Schock für sie, weil sie ihre langen Haare so geliebt hat", weiß Teamleader Michael Michalsky, der mit Kim als einzige Kandidatin ins Finale einzieht. Dieser "Schock" hat sich aber mehr als gelohnt, denn die ambitionierte Kim hat es mit viel Professionalität und Talent geschafft!

Kim Hnizdo zählt von Anfang an zu den Spitzenreiterinnen. Von Woche zu Woche setzt sie sich gegen die anderen Mädchen durch und auch Heidi Klum ist begeistert. Thomas Hayo bestätigt Kims Ambitionen: "Kim ist solide und fleißig. Sie ist ein Mädchen, auf das du dich 100% verlassen kannst. Sie hat auf unserer Reise zu sich selbst gefunden und ist viel cooler geworden. Zum einen visuell durch das Umstyling, aber auch in Sachen Personality."

Trotz des vielen Lobs, musste sie lange auf einen Job warten, aber auch das ist kein Problem: Denn am Ende kann sie einen der größten Kunden bei "Germany's next Topmodel" von sich überzeugen. Genau wie bei den Fotoshootings zeigt die wunderschöne Hessin immer wieder vollen Einsatz. Von Heidi wird das mit der Einladung zur amfAR-Gala in New York belohnt. Für Kim ist das, das absolute Highlight in der Staffel: "Das war der krasseste Abend, den ich bisher erlebt habe. Es war ein Einblick in eine Welt, in die man kommen könnte, wenn man es als Model geschafft hat."

Trotz Glamour-Welt bleibt Kim auf dem Teppich und vergisst ihre Wurzeln nicht. Das Schönste für sie ist, dass ihre Familie das Finale live erleben kann. Vielleicht gibt ihr genau das die nötige Kraft für den Sieg, denn sie kann gleich vier Models aus Team Schwarz ausstechen! Jetzt strahlt die blonde Schönheit vom Cover der Cosmopolitan und klettert somit auf die Spitze des Topmodel-Throns. Sie ist "Germany's next Topmodel 2016".

Herzlichen Glückwunsch, liebe Kim!