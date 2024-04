In Woche zehn winkt den Models eine Challenge mit fabelhaftem Preis. Zwei von ihnen bekommen die Chance auf einen einmaligen Shopping-Trip. Wer durch die Geschäfte von Los Angeles ziehen darf, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Zwei Models haben in Woche zehn die einmalige Chance, eine Shopping-Tour in Los Angeles zu gewinnen.

Eine neue Challenge!

Social-Media-Challenge in Folge 10: Kandidatin Stella setzt sich in Szene. © ProSieben / Sven Doornkaat

In dieser Woche sind Einzigartigkeit und Kreativität gefragt! Heidi Klum hat sich eine besondere Challenge für die Kandidat:innen im Penthouse überlegt. Innerhalb von vier Stunden muss es jedes Model schaffen, ein eigenes Reel zu drehen und zusammenzuschneiden. Keine leichte Aufgabe, schließlich muss ein Handy für alle reichen.

Die beste Kandidatin oder der beste Kandidat wird im Anschluss von den anderen Topmodel-Anwärter:innen zum Sieger oder zur Siegerin gekürt. Dem Gewinner und der Gewinnerin winkt eine "tolle Überraschung", die Heidi erst zum Schluss verrät.

Im Clip: Welches Model dreht das beste Reel?

Die Gewinnerin und der Gewinner

Mit vielen Kleidungswechseln in seinem Reel schafft es Frieder auf den Platz eins. Das erste Outfit, das von dem Berliner präsentiert wird, zeigt ihn in einer langen schwarzen Perücke und weißem Blazer. Diesen zieht er in einer fließenden Bewegung aus und enthüllt ein bordeauxrotes Mesh-Oberteil.

Doch das ist es noch lange nicht gewesen: Unter seiner Hose trägt er eine knappe Badehose mit Seidentuch um die Hüfte. Zur Krönung setzt er sich noch eine silberne Krone auf.

Vampir bei Nacht, Mermaid am Tag, abends ein Engel, aber immer eine Prinzessin! Frieder

Den Frauen fiel die Entscheidung leicht und der Gewinn geht ganz klar an Stella. In ihrem Reel stellt sie den Alltag als Mama dar. Am Ende läuft sie in Richtung Kamera und wird dann mit voller Wucht mit einem Basketball abgeworfen. Mit dem Satz "Gigi, Kylie oder Bella, jetzt kommt Stella" sorgt die Kandidatin für einen ordentlichen Lacher.

Der Gewinn? Ein Shopping-Trip in L.A.! Dafür bekommen Frieder und Stella jeweils 500 US-Dollar Budget (ca. 470 Euro).

Ich freu mich extrem. Ein bisschen shoppen gehen auf Heidis Nacken. Ich könnte mich nicht glücklicher schätzen. Frieder euphorisch

Im Clip: Stella und Frieder gewinnen die Social-Media-Challenge

Vintage-Shopping in L.A.

Ein Traum wird war, Frieder und Stella gehen auf der Melrose Avenue Second-Hand-Shoppen. Sie schlendern durch die verschiedensten Vintage-Stores und probieren einzigartige Stücke an.

Stella kommt aus der Kabine mit einer weiten Latzhose und Hut - der perfekte Mama-Look, aber mit einem modernen Twist.

Das bin ich! Also so gehe ich mit meinen Kindern auf den Spielplatz. Stella

In großem Kontrast zu Stellas Outfit stehen Frieders ausgesuchte Styles. Mit einem Hauch von Nichts - einem Top, das lediglich die Brustwarzen bedeckt - betrachtet sich das Male Model begeistert im Spiegel. Eine Art Pyjama-Zweiteiler mit Rüschen und Spitze hat es dem Kandidaten ebenfalls angetan.

Wer kennt wen besser?

Stella und Frieder genießen ihren Tag außerhalb des Penthouses total und probieren alle möglichen Kleidungsstücke an. Um das Ganze ein bisschen spaßiger zu machen, kommen sie auf die Idee, sich gegenseitig ein Outfit zusammenzustellen, und geben sich dafür zehn Minuten Zeit. Die beiden kennen sich nun schon eine längere Zeit und wissen genau, was der jeweils anderen Person gefallen würde.

Frieder findet für Stella eine Denim-Short mit Pailletten und dazu ein ockerfarbenes Hemd. Ein Blazer in der gleichen Farbe macht das Outfit komplett. Stella gibt dem Look 8 von 10 Punkten.

Frieder ist gleichermaßen begeistert von Stellas Auswahl: Der schwarze Blazer bildet einen guten Kontrast zu seiner weißen langen Hose und dem weißen Barbie-T-Shirt. Gleichstand, denn auch er bewertet das Outfit mit 8 von 10 Punkten.

Selbst der erfolgreichste Shopping-Tag geht einmal zu Ende und die beiden Models gehen zurück ins Penthouse. Die kleine Pause vom hektischen Model-Alltag hat ihnen sicherlich gutgetan.

Wie es bei "Germany's Next Topmodel" weitergeht, erfährst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.