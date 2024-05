GNTM-Chefin Heidi Klum ist ein Vollprofi in Sachen Mode und für viele eine Fashion-Ikone. Daher lohnt sich ein Blick auf ihre coolsten Looks und schönsten Kleider-Favoriten für den Übergang zwischen den Jahreszeiten.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Wenn Heidi Klum auftritt, zieht sie alle Blicke auf sich. Von spektakulären Roben auf Preisverleihungen in Hollywood über sexy Hosenanzüge bei "Germany's Next Topmodel" bis zu feminin-lässigen Alltags-Looks - sie weiß einfach, wie unangestrengtes Styling funktioniert. Vor allem für die Übergangsphase vom Winter zum Frühjahr hat sie ein paar clevere Tricks für entspannte Looks, die trotzdem etwas hermachen.

Im Clip: In diesem Kleid zieht Heidi Klum alle Blicke auf sich

Heidis Kleider-Favorit: Turtleneck-Dress in Midi-Länge

Kleider bringen unsere feminine Seite zum Vorschein, lassen sich festlich kombinieren und sind dabei oft vor allem eins: praktisch. Die Frage nach Styling-Möglichkeiten stellt sich hier nur für passende Schuhe und Jacke. Ansonsten kannst du einfach in dein Lieblings-Dress schlüpfen und bist in Nullkommanichts angezogen. Topmodel Heidi Klum liebt Midi-Kleider mit kleinem Kragen an kühleren Tagen im Frühjahr. Mit Stiefeln kombiniert, die unterm Saum verschwinden, wärmt der clevere Look ohne winterlich zu wirken. Und sobald die Temperaturen weiter steigen, kannst du auf Sneaker oder Loafer wechseln, sodass du die warme Frühlingsluft an deiner Haut spürst.

Party-Turtleneck-Kleid mit Topmodel-Vibes

Natürlich findet Heidi Klum auch für schicke Anlässe das perfekte Kragen-Kleid. Denn Rollkrägen sind nicht nur für Strickpullover oder Midi-Dresses gedacht. Hochgeschlossene Designs, die figurbetont sitzen und Bein zeigen, bieten den perfekten Mix aus stilvoller Abendgarderobe mit einem Hauch Sexappeal. In ihrem pinken Tom-Ford-Dress mit transparenten Elementen stiehlt sie wieder mal allen die Show und beweist, dass Frau für einen Wow-Auftritt kein tiefes Dekolleté benötigt. Dieser Look funktioniert am besten ohne Strumpfhose. Unser Tipp falls es draußen noch zu kalt ist: Für den Weg zur Party in die Tights schlüpfen und sie im Taxi davor schnell ausziehen und in der Handtasche verschwinden lassen.

Heidi Klum im Turtleneck-Dress mit Batik

Maxi-Kleider sind einfach das ganze Jahr über echte Trend-Dauerbrenner. Ob an kalten Wintertagen mit dicken Boots, kuscheligem Strick und Daunenjacke, im Frühjahr mit Knee-High-Stiefeln, einer leichten Blouson-Jacke oder im Sommer mit Flipflops - die fließenden Looks schmeicheln jeder Figur und lassen sich vielseitig kombinieren. Auch Heidi Klum ist in jeder GNTM-Staffel in unterschiedlichen Designs ihres Lieblings-Klassikers zu sehen. Das orange-weiße Batik-Modell stylt sie lässig zu weißen, spitzen Stiefeln mit Absatz und goldenem Ohrschmuck - fertig ist der perfekte Look.

Superstar im weißen Traum-Kleid

Hochgeschlossen und gleichzeitig Dekolleté zeigen - GNTM-Chefin Heidi weiß, wie das funktioniert. In ihrem weißen Mini-Dress könnte sie glatt Ehemann Tom noch einmal heiraten. Durch den Cut-out zeigt sie ihre sexy Kurven, während der Turtleneck-Kragen dem Kleid eine gewisse Strenge und Eleganz verleiht. Da das Dress ziemlich kurz ist und Ausschnitt zeigt, balancieren die langen Ärmel den Look perfekt aus. Die Schmucksteine am Hals sorgen für das nötige Funkeln und passen perfekt zum abgestimmten Ohrschmuck sowie den ebenfalls weißen Riemchen-Sandalen mit Perlen-Besatz. Ein idealer Look für Feierlichkeiten im Frühjahr und Sommer.

