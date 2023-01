Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf können vieles. Das beweisen sie auch wieder am Donnerstagabend, als sie ihre Strafe antreten. Souverän führen sie als Moderatoren nicht nur durch die Beiträge von "red.", sondern beantworten in einem Speed-Interview auch noch jede Menge skurrile Fragen.

Strafe muss sein. Das wissen auch Joko und Klaas. Für ihre Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" moderieren sie "red." – und haben jede Menge Spaß dabei.

Zwei neue Moderatoren für "red."

Normalerweise stehen Annemarie Carpendale oder Viviane Geppert bereit, um das Lifestyle-Magazin zu moderieren. Doch an diesem Abend begleichen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre Schuld. Die beiden Frauen haben frei und vor den "red."-Kameras stehen zwei neue Gesichter.

Einspieler, Star-News und Ansagen – kein Problem

Dass die beiden Meister ihres Fachs sind, beweisen sie mit Bravour. Um keinen noch so lockeren Spruch sind sie verlegen und liefern den Zuschauerinnen und Zuschauern jede Menge interessante Lifestyle-Häppchen.

Ein weiteres Highlight: Das skurrile Interview

Zum Schluss haben die beiden Moderatoren noch ein besonderes Schmankerl für ihre Fans parat. In einem Speed-Interview stellen sie sich gegenseitig ungewöhnliche Fragen und liefern interessante Antworten.

"Was ist in dem lila Beutelchen in deiner Garderobe?", will Klaas beispielsweise wissen. Joko scherzt: "Ein Maschinengewehr." "Wie weit würdest du mich tragen, wenn du müsstest?", erkundigt sich Klaas und Joko offenbart: "Bis ans Ende der Welt."

Die nächste Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2021 kommt am Dienstag, 13. April 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

