Bericht: Erneut Journalisten in Gaza bei Israels Angriffen getötet

Immer wieder werden im Gaza-Krieg Journalist:innen getötet. Nun gibt es Berichte über einen besonders schwerwiegenden Vorfall in einem Krankenhaus im Süden des Gazastreifens.

Bei einem israelischen Angriff im Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben mindestens 14 Menschen getötet worden, darunter mehrere Journalisten. Nach Angaben des Nasser-Krankenhauses wurden sie bei einem Luftangriff tödlich getroffen, als sie sich im vierten Stock der Klinik in der Stadt Chan Junis aufhielten.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von vier getöteten Journalist:innen, andere Berichte sprachen sogar von fünf. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press war auch eine freie Mitarbeiterin von AP unter den Getöteten. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, ein freier Mitarbeiter von Reuters sei getötet und ein weiterer Fotograf der Agentur - ebenfalls ein freier Mitarbeiter - verletzt worden.

Laut Wafa kamen auch Sanitäter zu Tode. Der arabische Fernsehsender Al-Dschasira berichtete, ein Kameramann des Senders sei tödlich getroffen worden. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe die Berichte.

