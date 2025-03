Eigener Cousin kritisierte J.D. Vance scharf: Jetzt schießt der Trump-Vize zurück

Nate Vance erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Cousin J.D. Vance und die US-Regierung. In einem Interview kritisiert er die Kehrtwende im Ukraine-Krieg und die Nähe zu Russland. Jetzt äußert sich der Trump-Vize öffentlich zu dem Streit.

In der Familie Vance hängt der Haussegen schief. Nate Vance, der Cousin des US-Vize-Präsidenten J.D. Vance, hat sich zuletzt in einem Interview medienwirksam über den Stellvertreter von Donald Trump geäußert und schwere Vorwürfe erhoben. Besonders die Kehrtwende der USA im Ukraine-Krieg und der russlandfreundliche Kurs der neuen Regierung stieß Nate Vance, der sogar selbst für die Ukraine gekämpft hat, übel auf.

Trump-Regierung macht USA zu Putins "nützlichen Idioten"

"Donald Trump und mein Cousin glauben offenbar, dass sie Wladimir Putin beschwichtigen können. Sie liegen falsch", erklärte Nate gegenüber "Le Figaro". Er bezeichnete die US-Politik als eine, die Russland als "nützliche Idioten" für sich nutzt, und äußerte seine Besorgnis darüber, dass die Unterstützung für die Ukraine von der neuen Regierung vernachlässigt wird. Das Misstrauen von J.D. Vance gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seine Kritik an den Ukraine-Hilfen seien ungerechtfertigt, so Nate Vance.

"Sein eigener Cousin stand an vorderster Front. Ich hätte ihm die Wahrheit sagen können, ohne Vorwände, ohne Eigeninteresse. Er hat nie versucht, mehr herauszufinden", erklärte der Armeeveteran. Nate beklagte, dass er mehrfach versucht habe, seinen Cousin zu kontaktieren, aber nie eine Antwort erhalten habe. "Dass ich zu deiner Familie gehöre, bedeutet nicht, dass ich akzeptiere, dass du meine Kameraden tötest", sagte Nate im Hinblick auf die ausbleibenden US-Hilfen.

Das sagt J.D. Vance zur Kritik seines Cousins

J.D. Vance reagierte auf die Vorwürfe seines Cousins und äußerte sich auf "Fox News" zu den Aussagen. "Was seine Kritik angeht, so habe ich kein Interesse daran, mich öffentlich mit ihm zu streiten", sagte J.D. Vance gegenüber dem US-Sender. Nates Behauptungen eines "gescheiterten Versuch, mich zu kontaktieren". Das könne er so nicht stehen lassen, betonte der Vizepräsident.

"Ich weiß nicht, warum Nate das Bedürfnis hatte, sich an mein Senatsbüro zu wenden und nicht an seine Mutter, seinen Vater oder seine Schwester, mit denen ich regelmäßig in Kontakt stehe." Vance betonte, dass er Nate immer für "den härtesten Kerl gehalten, den ich kenne" und gerne mit ihm gesprochen habe.