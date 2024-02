Die Naturkosmetik-Kette The Body Shop in Großbritannien flüchtet in ein Gläubigerschutzverfahren. Arbeitsplätze und Ladenschließungen könnten nun auf dem Spiel stehen.

Das Wichtigste in Kürze Der britische Naturkosmetik-Händler The Body Shop ist in ein Gläubigerschutzverfahren geflüchtet.

Geschäfte in anderen Ländern seien vorerst offenbar nicht betroffen.

Die Kette steht insbesondere für "ethisch vertretbare und naturbasierte Inhaltsstoffe aus aller Welt" und spricht sich gegen Tierversuche aus.

Die britische Naturkosmetik-Kette The Body Shop steckt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten. So stehe sie nun laut britischen Medienberichten kurz davor, Insolvenz anzumelden, schreibt der "Merkur".

Am Dienstag (13. Februar), teilte nun die zum Zwangsverwalter bestellte Beratungsfirma FRP mit, dass die britische Tochter von The Body Shop in ein Gläubigerschutzverfahren geflüchtet sei – erst wenige Monate nach der Übernahme durch den Münchner Finanzinvestor Aurelius, ergänzt die Nachrichtenagentur Reuters.

"The Body Shop blickt auf eine längere Phase wirtschaftlicher Herausforderungen unter seinen früheren Eigentümern zurück. Dazu kommt ein schwieriges Einzelhandelsumfeld", erklärte FRP.

Der Geschäftsbetrieb solle allerdings vorerst aufrechterhalten werden.

Das Unternehmen, das 1976 im Seebad Brighton von der Umweltschützerin und Menschenrechtsaktivistin Anita Roddick gegründet wurde, betreibt alleine in Großbritannien knapp 200 Filialen mit circa 2.000 Mitarbeitenden. Weltweit hat das Unternehmen rund 7.000 Beschäftigte.

Dies sind die Aussichten

Die Naturkosmetikkette zeichnete insbesondere aus, dass sie "ethisch vertretbare und naturbasierte Inhaltsstoffe aus aller Welt" einsetzte. Zudem seien die Verpackungen ohne großen "Schnickschnack" ausgekommen. Außerdem konnten diese auch leicht nachgefüllt werden, schreibt der "Spiegel". Zudem positionierte sich das Unternehmen klar gegen Tierversuche, lehnte die "Raffgier der Unternehmen" ab und setzte sich für "ethische Beziehungen zu den Lieferanten" ein, fügt "The Guardian" hinzu.

Sie hat Dinge getan, zu denen niemand sonst den Mut und die Courage hatte Mark Constantine, Kosmetikhersteller Lush

"Sie hat Dinge getan, zu denen niemand sonst den Mut und die Courage hatte", zitiert "The Guardian" Mark Constantine, ehemaliger Zulieferer von The Body Shop und späterer Gründer des Kosmetikherstellers Lush. So sei er von "Roddicks Kombination aus eisernen Prinzipien und pfeilschnellem Geschäftssinn inspiriert und erschrocken" gewesen.

Möglicherweise würde das Verfahren nun allerdings Ladenschließungen und Entlassungen nach sich ziehen. Zudem würde eine "wichtige Umsatzquelle für ein globales Netzwerk von Kleinbauern und Produzenten" bedroht.

Die Geschäfte in anderen Ländern seien allerdings nicht betroffen, schreibt der "Spiegel" und beruft sich auf Angaben des Senders Sky "News". Auch in Deutschland hat The Body Shop einige Filialen.

Allerdings stehe offenbar auf der Agenda von The Body Shop, dass das Unternehmen seine Geschäfte "in den meisten Teilen des europäischen Festlands und in Teilen Asiens" veräußern wolle, berichtete das Fachportal "Retail Week" bereits Ende Januar. Eine Vereinbarung sei bereits unterzeichnet. Daher ist auch noch unklar, was auf die Mitarbeiter:innen in Europa zukommen werde.

The Body Shop

Das Unternehmen mit Hauptsitz in London (Großbritannien) ist zurzeit in 89 Märkten präsent. Im Jahr 2022 erwirtschaftete der Naturkosmetikhersteller einen Umsatz von 791 Millionen Euro.

Nach der Gründung wurde die Kette im Jahr 2006 vom französischen Konzern L'Oréal für 652 Millionen Pfund übernommen. 18 Monate später starb Gründerin Anita Roddick an den Folgen einer Gehirnblutung.

Im Jahr 2017 wurde die Unternehme erneut veräußert – damals an den brasilianischen Konkurrenten Natura Cosméticos für eine Milliarde Euro und im Jahr 2023 kaufte der deutsche Investmentfonds Aurelius den Konzern. Laut der "Börsen Zeitung" soll die Private-Equity-Fima 207 Millionen Pfund (circa 242 Millionen Euro) für die Kette bezahlt haben.