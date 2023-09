Hessen: Landtagswahl könnte bittere Schlappe für SPD werden

Wären am Sonntag Landtagswahlen in Hessen, würde die CDU wieder stärkste Kraft werden. Grüne und AfD würden dabei um Platz drei kämpfen.

Am 8. Oktober sind Landtagswahlen in Hessen. Bisher wird das Land von einer Koalition aus CDU und Grünen regiert.

Knapp einen Monat vor der Wahl liegen die Christdemokraten in einer Umfrage in der Wählergunst immer noch weiterhin klar vorne. Dies wurde in dem am Donnerstag (14. Oktober) veröffentlichten "Hessentrend" von Infratest-dimap – im Auftrag des Hessischen Rundfunks (hr) – deutlich.

Dabei spielt der Umfrage zufolge für 45 Prozent der Befragten die Bundespolitik bei der Entscheidung für die Landtagswahl die größte Rolle.

CDU weiterhin klar vorne

Somit würde die CDU unter Ministerpräsident Boris Rhein auf 31 Prozent kommen und somit die meisten Stimmen der Wähler erhalten. Dennoch müsste die Partei einen Verlust von einem Prozentpunkt gegenüber der letzten hr-Umfrage vom März hinnehmen.

Die SPD würde mit 18 Prozent (minus zwei Prozentpunkte) auf Platz zwei liegen. Gefolgt von der AfD mit 17 Prozent (plus sechs Prozentpunkten) und den Grünen mit ebenfalls 17 Prozent (minus fünf Prozentpunkte).

Daher würde sich ein anderer "Dreikampf" andeuten. Nämlich der um Platz zwei, wie die "Hessenschau" schreibt.

Eine Fortführung der derzeitigen Koalition als auch eine Koalition zwischen CDU und SPD seien zudem nach den Wahlumfragen durchaus möglich, ergänzt die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Die Gründung einer Ampelkoalition zwischen SPD, Grünen und FDP – wie auf Bundesebene – findet allerdings keinen großen Zuspruch.

Die Umfrageergebnisse im Überblick

CDU : 31 Prozent (minus einem Prozentpunkt)

SPD : 18 Prozent (minus zwei Prozentpunkte)

Grüne : 17 Prozent (minus fünf Prozentpunkte)

AfD : 17 Prozent (plus sechs Prozentpunkte)

FDP : fünf Prozent (plus/minus null Prozentpunkte)

Linke : drei Prozent (plus/minus null Prozentpunkte)

Freie Wähler : drei Prozent

Andere: sechs Prozent

