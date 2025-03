Heute Nacht wird auf Sommerzeit umgestellt! Doch sollte die Zeitumstellung nicht abgeschafft werden?

Seit 1980 wird zweimal im Jahr die Uhr umgestellt. Auch in wenigen Tagen ist es wieder so weit, dann gilt wieder die Sommerzeit. Dabei wollte die EU das Zeiger-Gedrehe doch schon vor einigen Jahren abschaffen.

Anzeige

Es ist mal wieder so weit: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30. März) werden die Uhren umgestellt - und zwar von 2 auf 3 Uhr vorgestellt. Abends ist es dann eine Stunde länger hell, es gilt wieder die Sommerzeit. Die Winterzeit gönnt sich eine Auszeit und kehrt erst am 26. Oktober zurück: Dann geht es mit den Uhrzeigern in die andere Richtung: sie werden von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt.

Anzeige

Anzeige

Am Sonntag wird wieder die Uhr umgestellt

Mit jeder Umstellung wird wieder die Diskussion um deren Sinnhaftigkeit neu entfacht. Zum Start der Sommerzeit verweisen Gesundheitsexpert:innen regelmäßig auf die gestohlene Stunde und geben Tipps, wie man die innere Uhr wieder ins Gleichgewicht bringt. Zum Winterzeit-Beginn im Oktober gibt es Warnungen vor Wildunfällen in der früher beginnenden Dämmerung.

Wieder eingeführt wurde die Zeitumstellung im Jahr 1980 - mit dem Ziel, das Tageslicht besser auszunutzen. Kritiker:innen zweifeln den Energiespareffekt allerdings immer wieder an und monieren zudem die negativen Folgen für den Biorhythmus.

Anzeige

Anzeige

EU-Bürger:innen waren klar dagegen

Das führte dazu, dass die EU-Kommission 2018 europaweit die Bürger:innen befragen ließ. Und das Ergebnis der nicht repräsentativen Erhebung war eindeutig: Stolze 84 Prozent sprachen sich gegen die regelmäßige Zeitumstellung aus. Der damalige EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker verkündete optimistisch das Ende des Zeiger-Drehens.

Doch daraus wurde bis heute nichts. Denn für die Abschaffung müssten sich die EU-Staaten vorher einig werden, ob sie dauerhaft Sommer- oder Winterzeit wollen. Nur: Es gibt keine Einigung, also liegt das Thema auf Eis.

Anzeige

Anzeige

Auch Trump ist die Sommerzeit ein Dorn im Auge

Dabei gibt es Beispiele für die Abschaffung: Grönland stellte im Oktober 2023 erstmals nicht auf Winterzeit zurück, nachdem sich die dortige Regierung im November 2022 darauf verständigt hatte, den Wechsel von Sommer- auf Winterzeit abzuschaffen. Die Grönländer wollten eine Stunde näher an Dänemark und den Rest Europas heranrücken. In Mexiko wurde im Herbst 2022 zum vorerst letzten Mal auf die Winterzeit umgestellt, die Türkei schaffte die Umstellung auf die Winterzeit schon 2016 ab.

Auch einem, der zuletzt ziemlich viel abgeschafft hat und das in kürzester Zeit, ist die Umstellung ein Dorn im Auge: US-Präsident Donald Trump. Im vergangenen Dezember, also kurz vor seiner Amtsübernahme, hatte er ein Ende der Sommerzeit ins Spiel gebracht. "Die Sommerzeit ist unbequem und sehr kostspielig für unser Land", begründete er seine Position. Passiert ist auf diesem Gebiet, im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen, aber noch nichts. Zumindest bei der Noch-Nicht-Abschaffung der Zeitumstellung sind sich EU und USA also bislang einig.