Weltglücksbericht: Das sind die glücklichsten Länder der Welt

Finnland bleibt das glücklichste Land der Welt - und das bereits im achten Jahr in Folge. Der neue Weltglücksbericht zeigt, welche Nationen am zufriedensten sind.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Im aktuellen Weltglücksbericht führt Finnland erneut das weltweite Glücks-Ranking an, gefolgt von Dänemark, Island und Schweden.

Überraschend steigen Costa Rica und Mexiko erstmals in die Top 10 auf.

Deutschland verbessert sich leicht, während die USA auf ihre bisher schlechteste Platzierung abrutschen.

Nordeuropa dominiert weiterhin die globale Rangliste in Sachen Zufriedenheit. Laut dem aktuellen Weltglücksbericht verteidigt Finnland seine Spitzenposition und bleibt auch im achten Jahr in Folge das Land mit den glücklichsten Menschen der Welt.

Die Rangliste wurde zum Weltglückstag am 20. März veröffentlicht. Wie bereits im Vorjahr folgen hinter Finnland mit Dänemark, Island und Schweden drei weitere skandinavische Länder.

Anzeige

Anzeige

Costa Rica und Mexiko erstmals in Top 10

Zurück unter den fünf glücklichsten Nationen sind die Niederlande, die sich Rang fünf sichern. Besonders bemerkenswert sind die Aufsteiger des Jahres: Erstmals in der Geschichte des Rankings schaffen es Costa Rica (Platz 6) und Mexiko (Platz 10) in die Top 10. Weniger erfreulich verlief das Jahr für die Schweiz, die als nach wie vor glücklichstes deutschsprachiges Land dennoch von Platz 9 auf 13 abrutscht. Auch Österreich verliert an Boden und landet drei Ränge tiefer als im Vorjahr auf Position 17.

USA auf bisher schlechtesten Platz

Deutschland hingegen kann sich leicht verbessern und klettert von Platz 24 auf 22. Damit überholt die Bundesrepublik die kriselnden USA, die um eine Position auf Rang 24 fallen - ihr schlechtestes Abschneiden seit Beginn der Erhebung.

Anzeige

Anzeige

Der jährlich erscheinende Weltglücksbericht wird von einem interdisziplinären Forscherteam um das Wellbeing Research Centre der Universität Oxford erstellt. Die Analyse beruht auf einer Vielzahl von Faktoren, darunter wirtschaftliche Stabilität, Gesundheit, persönliche Freiheit, Großzügigkeit sowie die Wahrnehmung von Korruption. Ziel des Berichts ist es, Einblicke in das Wohlbefinden und die allgemeine Lebensqualität der Menschen rund um den Globus zu geben.