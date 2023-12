Jahresrückblick von Google: Was die Deutschen 2023 gesucht haben

Um Wissen zu einem bestimmten Thema zu erlangen, ist Googles Suchmaschine inzwischen bei vielen die erste Adresse. Nach diesen Begriffen suchten die Deutschen im vergangenen Jahr am häufigsten.

Wetter, Amazon, YouTube oder Facebook, nach diesen Begriffen suchen die Deutschen wenig überraschend am häufigsten bei Google. Umso spannender die Jahresstatistik, die der Internetriese am Montag (11. Dezember) veröffentlicht hat. In dem Rückblick werden die Suchbegriffe ausgewiesen, die in einem bestimmten Zeitraum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum den höchsten prozentualen Anstieg im Suchinteresse verzeichnet haben.

Demnach gibt es ein Thema, dass die Nutzer:innen besonders interessierte: der Gaza-Krieg. Der Statistik zufolge steht das Thema an der Spitze der Schlagzeilen, führt aber auch mit der Suche "Was ist der Gazastreifen?" die Rubrik der "Was-Fragen" an.

Während 2022 noch fast alle Rubriken vom Ukraine-Konflikt dominiert wurden, landeten in diesem Jahr nur noch wenige Einzelthemen wie die Söldner-Truppe Wagner und ihr Anführer Jewgeni Prigoschin auf hinteren Plätzen in den Charts.

Till Lindemann, Frontmann der Band Rammstein, wurde im Bereich Promis am häufigsten gegoogelt. Der Sänger stand in den vergangenen Monaten im Zentrum von Vorwürfen, die er zurückgewiesen hatte. Dschungelkönigin Djamila Rowe, die in diesem Jahr die 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewann, landete auf Platz zwei der Leute-Charts. Der Reality-Show "Promi Big Brother" verdankte Iris Klein den dritten Platz, gefolgt von Schlagersänger Jürgen Drews sowie Moderatorin und Podcasterin Amira Pocher.

Abschied von Tina Turner

Wie intensiv die Google-Suche während des Fernsehens genutzt wird, zeigt die zweitplatzierte "Was-Frage". Als "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch am 27. Februar bei der 32.000-Euro-Frage wissen wollte, was ein "Zentenar" ist, googelten zahlreiche Zuschauer:innen nach der Antwort. Ein "Zentenar" ist übrigens ein Hundertjähriger.

Promis dominierten die Rubrik "Abschied": Nutzer:innen rührte vor allem der Tod der Sängerin Tina Turner, die in Deutschland und in ihrer Wahlheimat Schweiz besonders treue Fans hatte. Beim verstorbenen "Friends"-Star Matthew Perry dürften die ungeklärten Umstände seines Todes das Interesse angefacht haben. Auch die verstorbene legendäre Ski-Rennläuferin und Olympia-Siegerin Rosi Mittermaier wurde häufig gesucht - ebenso wie das deutsche Model Tatjana Patitz.

Diese Persönlichkeiten sind 2023 verstorben Rosi Mittermaier (5. August 1950 - 4. Januar 2023), deutsche Skirennfahrerin und zweimalige Olympiasiegerin © Angelika Warmuth/dpa Tatjana Patitz (25. März 1966 - 11. Januar 2023), deutsches Supermodel © REUTERS Lisa Marie Presley (1. Februar 1968 - 12. Januar 2023), US-Sängerin und Songschreiberin, einzige Tochter der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley © REUTERS Carl Horst Hahn (1. Juli 1926 - 14. Januar 2023), ehemaliger VW-Vorstandschef © Wolfgang Weihs/dpa Gina Lollobrigida (4. Juli 1927 - 16. Januar 2023), italienische Schauspielerin © REUTERS Hans Modrow (27. Januar 1928 - 10. Februar 2023), deutscher Politiker, letzter Vorsitzender des Ministerrats der DDR © REUTERS Tim Lobinger (3. September 1972 - 16. Februar 2023), deutscher Stabhochspringer © REUTERS Tony Marshall (3. Februar 1938 - 16. Februar 2023), deutscher Schlagersänger © REUTERS Maria Sebaldt (26. April 1930 - 4. April 2023), deutsche Schauspielerin Özlem Yilmazer/dpa Mary Quant (11. Februar 1930 - 13. April 2023), britische Modedesignerin © Anonymous/AP Harry Belafonte (1. März 1927 - 25. April 2023), US-Sänger, Schauspieler, Entertainer und Aktivist © REUTERS Helmut Berger (29. Mai 1944 - 18. Mai 1923), österreichischer Schauspieler © REUTERS Tina Turner (26. November 1939 - 24. Mai 2023), US-Sängerin © Reuters Peter Simonischek (6. August 1946 - 29. Mai 2023), österreichischer Schauspieler © Reuters Silvio Berlusconi (29. September 1936 - 12. Juni 2023), früherer italienischer Ministerpräsident, Unternehmer und Milliardär © Reuters Alan Arkin (26. März 1934 - 29. Juni 2023), US-Schauspieler, Sänger, Regisseur und Kinderbuchautor © Reuters Milan Kundera (1. April 1929 - 11. Juli 2023), französisch-tschechischer Schriftsteller © Vácha Pavel/CTK/dpa Heide Simonis (4. Juli 1943 - 12. Juli 2023), SPD-Politikerin und frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin © Reuters Christian Quadflieg (11. April 1945 - 16. Juli 2023), deutscher Schauspieler © Ulrich Perrey/dpa Jane Birkin (14. Dezember 1946 - 16. Juli 2023), britisch-französische Schauspielerin und Sängerin © Reuters Tony Bennett (3. August 1926 - 21. Juli 2023), US-Jazzsänger © Reuters Martin Walser (24. März 1927 - 26. Juli 2023), deutscher Schriftsteller © Reuters Sinéad O'Connor (8. Dezember 1966 - 26. Juli 2023), irische Sängerin, Songschreiberin und Aktivistin © Reuters William Friedkin (25. August 1935 - 7. August 2023), US-Regisseur © Reuters René Weller (21. November 1953 - 22. August 2023), deutscher Boxer © Jörg Schmitt/dpa Jewgeni Prigoschin (1. Juni 1961 - 23. August 2023), russischer Oligarch und Anführer der Söldnergruppe Wagner © Reuters Bray Wyatt (23. Mai 1987 - 24. August 2023), US-Wrestler © USA TODAY Sports Ian Wilmut (7. Juli 1944 - 10. September 2023), britischer Zellbiologe, einer der "geistigen Väter" des Klonschafs Dolly © Reuters Roger Whittaker (22. März 1936 - 13. September 2023), britischer Sänger, Liedermacher und Kunstpfeifer © Patrick Seeger/dpa David McCallum (19. September 1933 - 25. September 2023), britischer Schauspieler © Reuters Michael Gambon (19. Oktober 1940 - 27. September 2023), irisch-britischer Schauspieler © Reuters Li Keqiang (3. Juli 1955 - 27. Oktober 2023), ehemaliger chinesischer Ministerpräsident © Kay Nietfeld/dpa Matthew Perry (19. August 1969 - 28. Oktober 2023), US-Schauspieler © Reuters Hans Meiser (20. August 1946 - 30. Oktober 2023), deutscher TV-Moderator © Markus Scholz/dpa Elmar Wepper (16. April 1944 - 31. Oktober 2023), deutscher Schauspieler © Ursula Düren/dpa Thomas K. Mattingly (17. März 1936 - 31. Oktober 2023), US-Astronaut © NASA Agyemang Diawusie (12. Februar 1998 - 28. November 2023), deutscher Fußballspieler © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Henry Kissinger (27. Mai 1923 - 29. November 2023), ehemaliger US-Außenminister © Reuters Shane MacGowan (25. Dezember 1957 - 30. November 2023), irischer Sänger und Songwriter © Reuters Ryan O'Neal (20. April 1941 - 8. Dezember 2023), US-Schauspieler © AP

Auch zwei neue Themenrubriken gibt es in der diesjährigen Statistik: "Künstliche Intelligenz (KI)" und "Klima". Die Nutzer:innen interessierten sich beim Klimaschutz vor allem dafür, was sie persönlich gegen den Klimawandel unternehmen können. In der KI-Rubrik fragten viele nach dem Text-Roboter ChatGPT, gefolgt von den allgemeineren Fragen "Was ist KI?" und "Was kann KI?".

Die Trends des Jahres werden von Google durch die Auswertung von Milliarden Suchanfragen, welche Nutzer:innen im Laufe des Jahres getätigt haben, ermittelt. Bei den veröffentlichten Listen handelt es sich um "trending searches", also die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres. Bei den Begriffen erlebten die betreffenden Suchanfragen 2023 für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr. Diese aufsteigenden Begriffe werden dann absteigend nach dem Suchinteresse in der jeweiligen Phase sortiert.

