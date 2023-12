Martin Schindler verliert Darts-Krimi und scheidet bei der WM aus

In der dritten Runde der Darts-Weltmeisterschaft in Großbritannien fliegt der deutsche Spieler Martin Schindler nach einer nervenaufreibenden Partie aus dem Rennen. Nun verbleiben drei weitere Spieler aus Deutschland im Turnier.

Das Wichtigste in Kürze Der 27-jährige Martin Schindler verlor gegen den Engländer Scott Williams mit 3:4 das Spiel in Runde 3.

Damit ist er aus dem am Samstag stattfindenden Achtelfinale in London ausgeschlossen.

Am Freitag wird sich entscheiden, gegen wen Williams im Spiel der letzten 16 antreten wird.

Der deutsche Darts-Profi Martin Schindler hat den Einzug in das Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft in London nicht geschafft. Wie die dpa berichtet, verlor Schindler am Mittwoch (27.12.) mit 3:4 gegen den Engländer Scott Williams, obwohl der 27-jährige Deutsche mit einer 2:0-Führung startete. Im weiteren Verlauf zog Williams stark an und ließ Deutschlands Nummer 2 aus Strausberg hinter sich. Im dritten und vierten Satz verspielte Schindler seine Chancen, im Entscheidungssatz dann konnte der junge Darts-Profispieler leider nicht mehr nachziehen. Somit verbleiben noch drei deutsche Spieler im Wettbewerb.

"Ich hatte ein paarmal den einen oder zwei Darts auf die Doppel und die habe ich nicht genutzt. Deswegen habe ich verloren", so Schindler nach der Partie bei Sport1. "Aber im Endeffekt ist es wurscht, wer der bessere Spieler war. Ich habe verloren und das zählt", sagte er enttäuscht.

Achtelfinale der Darts-WM: Außenseiter Williams zieht ein

Bei dem Achtelfinale werden am kommenden Samstag die letzten 16 Darts-Profis aufeinandertreffen. Dort wird der Schindler-Bezwinger und Außenseiter Scott Williams entweder gegen den Australier Damon Heta oder Berry van Peer aus den Niederlanden spielen. Allerdings wird sich dies erst am Freitag entscheiden. Der ungesetzte Engländer Williams überraschte vor Weihnachten mit einem unerwarteten Sieg gegen den Weltklassespieler aus den Niederlanden, Danny Noppert.

Die WM war lange Zeit das Schreckensturnier von Schindler. Im Vorjahr gewann er erstmals überhaupt eine Partie und verlor im Anschluss knapp gegen den späteren Weltmeister Michael Smith aus England. 2023 erreichte Schindler bereits bei den UK Open und beim World Grand Prix das Viertelfinale. Das ist im Alexandra Palace bei dieser WM trotz günstiger Ausgangslage nicht mehr möglich, es blieb wie vor einem Jahr bei einem Erfolg.