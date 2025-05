Die Met Gala 2025 verspricht wieder ein echtes Highlight der Modewelt zu werden. Ab 22 Uhr können Fans den Star-Auflauf in New York live und kostenlos mitverfolgen.

Am Montagabend (5. Mai) verwandelt sich New York City wieder in das Epizentrum der Modewelt: Die Met Gala 2025 öffnet ab 22 Uhr ihre Türen. Das Beste daran: Das glamouröse Spektakel kann im kostenlosen Joyn-Livestream mitverfolgt werden.

Met Gala 2025 - hier kostenlos und live ab 22 Uhr streamen!

Promis, Designer:innen und Stilikonen betreten den roten Teppich des Metropolitan Museum of Art, um mit atemberaubenden Outfits das diesjährige Motto zu zelebrieren. Wer live dabei sein will, wenn Stars ihre aufsehenerregenden Looks präsentieren, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

