Piemont

Unglück am Wasserfall: Deutscher Tourist stirbt nach Sturz in Italien

  • Veröffentlicht: 17.09.2025
  • 12:41 Uhr
  • Christopher Schmitt
Der Noasca-Wasserfall im Piemont ist ein populäres Touristenziel. (Symbolbild)
Der Noasca-Wasserfall im Piemont ist ein populäres Touristenziel. (Symbolbild)© IMAGO/Depositphotos

Ein deutscher Tourist ist in Norditalien an einem beliebten Touristenmagnet in die Tiefe gestürzt und hat nicht überlebt. Dem Unglück am Wasserfall könnte ein Selfie vorausgegangen sein.

Der Sturz in die Tiefe endete tödlich: Am Noasca-Wasserfall in den italienischen Alpen ist am Dienstagnachmittag (16. September) ein 76-jähriger deutscher Tourist ausgerutscht und von einem Felsen gefallen, wie italienische Medien berichten. Die Feuerwehr teilte mit, er sei in einem Turiner Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Zuvor alarmierten Feuerwehrleuten und Rettungstauchern war es gelungen, den 76-Jährigen aus dem Wasser zu ziehen. Jedoch erlitt er einen Herzstillstand, war unterkühlt und trug schwere Verletzungen davon. Per Hubschrauber wurde er ins Krankenhaus transportiert, dort wurde der Tourist schließlich für tot erklärt.

War ein Selfie der Grund für den Absturz?

Dass der Deutsche versucht haben könnte, vor dem Sturz ein Foto am Noasca Wasserfall zu machen, konnten die Ermittler:innen nicht ausschließen. In italienischen Medien ist von einem Selfie am rund 32 Meter hohen Wasserfall die Rede.

Wie die italienische Zeitung "La Stampa" berichtet, zieht das Naturschauspiel nordwestlich von Turin jährlich tausende Tourist:innen  in die norditalienische Region Piemont.

