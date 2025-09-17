Hitziges Wortgefecht: FBI-Direktor Patel und Senator Schiff gehen im US-Senat aufeinander los

Ein Streit zwischen FBI-Direktor Kash Patel und dem demokratischen Senator Adam Schiff eskalierte während einer Anhörung im US-Senat. Patel attackierte Schiff scharf und bestritt Vorwürfe im Zusammenhang mit der Verlegung von Ghislaine Maxwell.

Das Wichtigste in Kürze FBI-Direktor Kash Patel beleidigte Senator Adam Schiff während einer Senatsanhörung.

Streitpunkt war die Verlegung von Ghislaine Maxwell aus einem Hochsicherheitsgefängnis.

Die Beziehung zwischen beiden Politikern ist seit längerer Zeit angespannt.

Bei einer Anhörung im Justizausschuss des US-Senats kam es zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen FBI-Direktor Kash Patel und dem demokratischen Senator Adam Schiff. Darüber berichten US-Medien wie "Politico" und "Fox News". Patel, der vom US-Präsidenten Donald Trump für sein Amt nominiert wurde, bezeichnete Schiff öffentlich als "Schande für diese Institution", "Betrüger" und "Feigling". Hintergrund der Eskalation war eine Diskussion über die Verlegung von Ghislaine Maxwell, die als Komplizin des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gilt, aus einem Hochsicherheitsgefängnis in eine Anstalt mit weniger strengen Sicherheitsvorkehrungen.

"Bestenfalls ein politischer Clown": Patel geht auf Schiff los

Adam Schiff hatte Patel dazu befragt, wer die Entscheidung für die Verlegung Maxwells getroffen habe und ob dies mit ihrer kürzlichen Befragung durch Bundesbehörden in Zusammenhang stehe. Patel wies dies zurück und erklärte, dass die Entscheidung allein vom Bundesamt für Gefängnisse (Federal Bureau of Prisons) getroffen worden sei, das dem Justizministerium unterstellt ist.

Während der Befragung warf Patel dem Senator den US-Medienberichten zufolge vor, eine "politische Show" abzuziehen, um Spendengelder für seinen Wahlkampf zu generieren. Dabei sparte er nicht mit harschen Worten: "Sie sind bestenfalls ein politischer Clown", sagte Patel in Richtung Schiffs. Außerdem stellte der FBI-Direktor infrage, dass Epstein junge Frauen oder Mädchen an andere Männer zum Missbrauch weitergereicht habe. "Es gibt keine glaubwürdigen Informationen, überhaupt keine", so Patel. Er betonte, dass er Vorwürfen dieser Art sofort nachgehen würde, wenn es Anhaltspunkte dafür gäbe.

Vorgeschichte des Eklats: Kontroverse um Epstein-Fall

Die Beziehung zwischen Patel und Schiff ist seit längerer Zeit angespannt. Schiff hatte sich nach der Nominierung Patels durch Donald Trump im November des vergangenen Jahres öffentlich gegen dessen Ernennung ausgesprochen. Trotz Schiffs Widerstand wurde Patel mit knapper Mehrheit als FBI-Direktor bestätigt. Vor seiner Ernennung zum FBI-Direktor hatte Patel mehrfach Verschwörungstheorien rund um den Fall Jeffrey Epstein verbreitet. Unter anderem äußerte er Zweifel an Epsteins Suizid im Gefängnis. Nach seinem Amtsantritt ruderte er jedoch zurück und änderte seine Haltung zu dem Fall grundlegend. Dennoch bleibt die öffentliche Wahrnehmung seiner Person kontrovers.

Die hitzige Auseinandersetzung zwischen Patel und Schiff verdeutlicht einmal mehr die politische Polarisierung in den USA. Sie zeigt zudem, wie selbst ernste Themen wie der Fall Epstein und die Verlegung von Ghislaine Maxwell zunehmend von persönlichen Angriffen und parteipolitischen Interessen überlagert werden.