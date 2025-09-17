Anzeige
Anhörung eskaliert völlig

Hitziges Wortgefecht: FBI-Direktor Patel und Senator Schiff gehen im US-Senat aufeinander los

  • Veröffentlicht: 17.09.2025
  • 12:30 Uhr
  • Benedikt Rammer
FBI-Direktor Kash Patel ließ sich im US-Senat zu wüsten Beschimpfungen hinreißen.
FBI-Direktor Kash Patel ließ sich im US-Senat zu wüsten Beschimpfungen hinreißen.© AP

Ein Streit zwischen FBI-Direktor Kash Patel und dem demokratischen Senator Adam Schiff eskalierte während einer Anhörung im US-Senat. Patel attackierte Schiff scharf und bestritt Vorwürfe im Zusammenhang mit der Verlegung von Ghislaine Maxwell.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • FBI-Direktor Kash Patel beleidigte Senator Adam Schiff während einer Senatsanhörung.

  • Streitpunkt war die Verlegung von Ghislaine Maxwell aus einem Hochsicherheitsgefängnis.

  • Die Beziehung zwischen beiden Politikern ist seit längerer Zeit angespannt.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Bei einer Anhörung im Justizausschuss des US-Senats kam es zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen FBI-Direktor Kash Patel und dem demokratischen Senator Adam Schiff.  Darüber berichten US-Medien wie "Politico" und "Fox News". Patel, der vom US-Präsidenten Donald Trump für sein Amt nominiert wurde, bezeichnete Schiff öffentlich als "Schande für diese Institution", "Betrüger" und "Feigling". Hintergrund der Eskalation war eine Diskussion über die Verlegung von Ghislaine Maxwell, die als Komplizin des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gilt, aus einem Hochsicherheitsgefängnis in eine Anstalt mit weniger strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Anzeige

"Bestenfalls ein politischer Clown": Patel geht auf Schiff los

Adam Schiff hatte Patel dazu befragt, wer die Entscheidung für die Verlegung Maxwells getroffen habe und ob dies mit ihrer kürzlichen Befragung durch Bundesbehörden in Zusammenhang stehe. Patel wies dies zurück und erklärte, dass die Entscheidung allein vom Bundesamt für Gefängnisse (Federal Bureau of Prisons) getroffen worden sei, das dem Justizministerium unterstellt ist.

Während der Befragung warf Patel dem Senator den US-Medienberichten zufolge vor, eine "politische Show" abzuziehen, um Spendengelder für seinen Wahlkampf zu generieren. Dabei sparte er nicht mit harschen Worten: "Sie sind bestenfalls ein politischer Clown", sagte Patel in Richtung Schiffs. Außerdem stellte der FBI-Direktor infrage, dass Epstein junge Frauen oder Mädchen an andere Männer zum Missbrauch weitergereicht habe. "Es gibt keine glaubwürdigen Informationen, überhaupt keine", so Patel. Er betonte, dass er Vorwürfen dieser Art sofort nachgehen würde, wenn es Anhaltspunkte dafür gäbe.

Vorgeschichte des Eklats: Kontroverse um Epstein-Fall

Die Beziehung zwischen Patel und Schiff ist seit längerer Zeit angespannt. Schiff hatte sich nach der Nominierung Patels durch Donald Trump im November des vergangenen Jahres öffentlich gegen dessen Ernennung ausgesprochen. Trotz Schiffs Widerstand wurde Patel mit knapper Mehrheit als FBI-Direktor bestätigt. Vor seiner Ernennung zum FBI-Direktor hatte Patel mehrfach Verschwörungstheorien rund um den Fall Jeffrey Epstein verbreitet. Unter anderem äußerte er Zweifel an Epsteins Suizid im Gefängnis. Nach seinem Amtsantritt ruderte er jedoch zurück und änderte seine Haltung zu dem Fall grundlegend. Dennoch bleibt die öffentliche Wahrnehmung seiner Person kontrovers.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Die hitzige Auseinandersetzung zwischen Patel und Schiff verdeutlicht einmal mehr die politische Polarisierung in den USA. Sie zeigt zudem, wie selbst ernste Themen wie der Fall Epstein und die Verlegung von Ghislaine Maxwell zunehmend von persönlichen Angriffen und parteipolitischen Interessen überlagert werden.

  • Verwendete Quellen:
  • Politico: "Adam Schiff and Kash Patel get into a shouting match"
  • Fox News: "Kash Patel calls Adam Schiff 'political buffoon' during heated Epstein–Maxwell hearing exchange"
Mehr News
27. Februar 2025, USA, Washington, D.C: US-Präsident Donald Trump und der britische Premierminister Keir Starmer nach ihrem Treffen im Oval Office
News

Trump in London: Wie seine MAGA-Bewegung die britische Politik erschüttert

  • 17.09.2025
  • 15:14 Uhr
Maischberger Joyn Teaser ohne Logo
News

Haushaltsstreit und Radikalisierung: Kostenloser Livestream zu "Maischberger"

  • 17.09.2025
  • 15:01 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250215-935-453786
News

Nawalny-Witwe enthüllt Details zum Tod: Putin-Kritiker wohl vergiftet

  • 17.09.2025
  • 14:25 Uhr
Lettische Behörden werfen dem Festgenommenen vor, Militärstandorte und Nato-Präsenz für Russland ausspioniert zu haben.
News

Mutmaßlicher Russland-Spion in Lettland festgenommen

  • 17.09.2025
  • 13:49 Uhr
Hagens Oberbürgermeister-Kandidat Dennis Rehbein (CDU) in der ZDF-Sendung "Markus Lanz"
News

"Klein-Bukarest": CDU-Politiker schildert bei Lanz Missbrauch des deutschen Sozialsystems

  • 17.09.2025
  • 13:44 Uhr
Syltshuttle
News

Chaos auf Sylt-Strecke: Weichenstörung - Bahn stoppt Autozüge

  • 17.09.2025
  • 13:24 Uhr
Nach israelischen Angriffen herrscht in Gaza erneut Zerstörung – palästinensische Stellen melden viele Todesopfer.
News

150 Ziele attackiert: Israels Offensive in Gaza fordert offenbar viele Tote

  • 17.09.2025
  • 13:16 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250917-911-009216
News

Merz: "Es geht um die Zukunft des Landes" - Kritik aus der Opposition

  • 17.09.2025
  • 13:09 Uhr
The particular waterfall of Noasca in Piedmont/ Italy is located behind the houses on the border of the famous Great Paradise National Park
News

Unglück am Wasserfall: Deutscher Tourist stirbt nach Sturz in Italien

  • 17.09.2025
  • 12:41 Uhr
Londons Bürgermeister Sadiq Khan (Bild) findet deutliche Worte gegen den Staatsbesuch von Donald Trump.
News

Vor Staatsbesuch: Sadiq Khan wirft Trump Anheizen rechter Flammen vor

  • 17.09.2025
  • 12:21 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 17. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 19:45

  • 23:22 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 18:00

  • 12:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 08:25

  • 04:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 19:45

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 19:55

  • 13:35 Min
  • Ab 12