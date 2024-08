Darüber sprachen die beiden

Kurioses Angebot während Interview auf X: Musk will in Trump-Regierung mitarbeiten

Im Gespräch zwischen Elon Musk und Donald Trump kam es auf X zunächst zu einer technischen Panne. Trump gab in dem Interview indirekt Joe Biden die Schuld an Russlands Angriff auf die Ukraine. Musk bot indessen an, in Trumps Regierung mitzuwirken, falls er wiedergewählt wird.