Putin-Doppelgänger? Kreml dementiert Gerüchte

Lässt sich Russlands Präsident Putin teilweise von einem oder mehreren Doppelgängern vertreten? Zuletzt befeuerte die Ukraine solche Gerüchte. Der Kreml weist das einmal mehr als Lüge zurück.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Spekulationen um einen möglichen Einsatz eines Putin-Doubles reißen nicht ab.

Der Kreml hat die Gerüchte nun abermals dementiert.

Es handele sich hierbei um eine Lüge, der russische Präsident sei "megaaktiv".

Gibt es etwa ein Putin-Double? Spekulationen über den gezielten Einsatz von Doppelgängern des russischen Präsidenten halten sich hartnäckig.

Kreml: "Können kaum mit Putin mithalten"

Der Kreml hat diese Theorien nun erneut zurückgewiesen. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass Putin viele Doppelgänger haben soll, die anstelle von ihm arbeiten, während er in einem Bunker sitzt. Das ist eine weitere Lüge“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag (24. April) bei einer Bildungsveranstaltung in Moskau vor jungen Menschen. "Sie sehen, was wir für einen Präsidenten haben. Er war und ist megaaktiv. Wir, die mit ihm arbeiten, können kaum mit ihm mithalten."

Peskow hatte die Doppelgänger-Theorie vor Kurzem schon einmal zurückgewiesen und als "merkwürdig" betitelt.

Anzeige

Anzeige

Ukraine geht sicher von Putin-Doubles aus

Zuletzt hatte die von Russland angegriffene Ukraine die Gerüchte um einen oder mehrere Doubles des Kreml-Chefs befeuert. Über einen Besuch Putins in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten hatte der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, Olexij Danilow, geurteilt: "Das war nicht der echte Putin." In den Medien sei demnach in Wahrheit ein Doppelgänger des russischen Präsidenten gezeigt worden, sagte Danilow im Fernsehen. "Es gab da keinen Putin. Das ist ein Doppelgänger, das ist allgemein bekannt."

Danilow führte weiter aus, Putin sei "ein verängstigter Mann". Die Vorstellung, er könne sich zu einem Besuch der Front entschlossen haben, sei schlicht unmöglich. Im Gegensatz zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der erst kürzlich die schwer umkämpfte Stadt Awdijiwka im Osten des Landes besucht habe. Danilow betonte: "Das ist der Unterschied zum Bunker-Opa Putin, der bald vor sich selbst Angst hat."

Eindeutige Belege dafür, dass sich Putin tatsächlich bei offiziellen Terminen von einem Double vertreten lässt, gibt es jedoch nicht.