Panik in Italien
Vulkan Ätna bricht erneut aus - höchste Warnstufe für Flugverkehr
- Aktualisiert: 26.08.2025
- 10:25 Uhr
- dpa
Europas größter aktiver Vulkan sorgt erneut für Aufregung. Für den Luftverkehr gilt am Abend Alarmstufe Rot.
Auf der Mittelmeerinsel Sizilien ist der Ätna erneut ausgebrochen. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) wurden an den Gipfelkratern des größten aktiven Vulkans Europas starke Asche-Emissionen beobachtet, deren Höhe am Montagabend (25. August) nicht abgeschätzt werden konnte. Für den Flugverkehr wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. Der internationale Flughafen von Catania blieb vorerst geöffnet.
Der über 3.300 Meter hohe Ätna bricht regelmäßig aus und wird ständig überwacht. Diese sogenannten strombolianischen Eruptionen – explosive Ausbrüche mit Lava und Asche – liefern oft spektakuläre Bilder und ziehen zahlreiche Zuschauer:innen an.