Italienisches Urlaubsgebiet

Drama am Comer See: Deutscher Tourist will Kinder aus Wasser retten - nun ist er vermisst

  • Veröffentlicht: 26.08.2025
  • 10:13 Uhr
  • dpa
Der Comer See und Bellagio von oben betrachtet. (Archivbild)
Der Comer See und Bellagio von oben betrachtet. (Archivbild)© Bernhard Krieger/dpa-tmn

Tragischer Vorfall im berühmten italienischen Urlaubsort: Ein Mann soll in den See gesprungen sein, um seine Kinder zu retten. Er selbst tauchte nicht mehr auf.

Ein deutscher Tourist wird im Comer See vermisst. Der Mann soll bei Dorio, am Ostufer des berühmten italienischen Ferienortes in der Provinz Lecco, von einem Boot ins Wasser gesprungen sein, um seine beiden Kinder zu retten, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Die Feuerwehr bestätigte auf Anfrage einen Einsatz vor Ort, machte jedoch keine weiteren Angaben. Der Comer See liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Mailand und gehört zu den bekanntesten Ferienregionen Italiens.

Nach ersten Erkenntnissen war der Vater ins Wasser gesprungen, nachdem seine beiden Kinder aus bislang ungeklärter Ursache über Bord gegangen waren. Er sei vermutlich von einer Strömung erfasst worden.

Augenzeug:innen berichteten laut Ansa, die Kinder seien in Sicherheit, der Mann sei jedoch nicht mehr aufgetaucht. Nach Medienberichten soll auch die Ehefrau des Mannes auf dem Boot gewesen sein. An der Suchaktion sind Taucher, Boote, ein Rettungshubschrauber sowie eine Wasserambulanz beteiligt.

