Die besten Reise-Gadgets, die in keinem Koffer fehlen dürfen

Der Flug ist gebucht, die Unterkunft reserviert und die Abreise rückt immer näher? Deine Vorfreude steigt, aber gleichzeitig zerbrichst du dir schon den Kopf darüber, was du auf deinem Abenteuer nicht vergessen darfst? Dann bist du hier genau richtig. Wir haben dir die besten Reisegadgets zusammengetragen, die in deinem Koffer oder Rucksack nicht fehlen sollten.

Top 10 Reise-Gadgets für den perfekten Urlaub

Vielleicht kommt dir das bekannt vor: Du schlenderst im Urlaub den Strand entlang, blickst auf das türkisblaue Meer und den rot gefärbten Himmel, die Sonne geht langsam unter und du möchtest den Moment festhalten. Du zückst dein Handy aus der Tasche, doch plötzlich geht es wieder aus - Akku leer! Du ärgerst dich, dass dein Handy nicht vollgeladen ist - und schon ist der Augenblick zerstört. Genau für solche Fälle gibt es praktische Reise-Gadget wie eine Powerbank. Damit du dich unterwegs nicht unnötig ärgern musst und die Reise genießen kannst, haben wir dir hier die Top 10 Gadgets für Reisen & Camping zusammengestellt.

1. Powerbank

Sollte auf deiner Reise mal der Akku des Handys, deiner Kamera oder von anderen technischen Geräten plötzlich leer gehen, dann keine Sorge! Mit diesem Reise-Gadget kannst du überall und jederzeit deine Akkus wieder aufladen. Und bei Bedarf geht das sogar parallel.



Tipp: Achte beim Kauf einer Powerbank auf gute Kapazität, passende Größe und ein angenehmes Gewicht zum Tragen. Es gibt verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Merkmalen. Informiere dich deshalb im Voraus, was deinen Erwartungen entspricht.

2. Universeller Reise-Adapter

Wie du vielleicht weißt, können sich die Steckdosen von Land zu Land unterscheiden. Damit du nicht erst an deinem Reiseziel feststellen musst, dass du für deine technischen Geräte den falschen Stecker eingepackt hast, solltest du dir einen universellen Reise-Adapter zulegen. Mit dem praktischen Würfel hast du weltweit die Möglichkeit, das Handy, die Musikbox oder deine Powerbank mit Strom zu versorgen.

3. Insekten-Stichheiler

Wir kennen es wohl alle: Kaum genießen wir die Abendstunden, werden wir auch schon von Stechmücken verfolgt. Die Stiche fangen an zu jucken und wir können einfach nicht aufhören, zu kratzen. Um unsere Haut nicht zu verletzen und den Juckreiz schnell lindern zu können, gibt es den elektronischen Stichheiler. Dieser sendet Wärmeimpulse, die das Jucken mindern und dich die Urlaubszeit in vollen Zügen genießen lässt.

4. Reisesafe für Wertgegenstände

Dieses Gadget ist für jede Art von Urlaub sinnvoll, um wichtige Dokumente, Kreditkarten oder deinen Reisepass sicher zu lagern - ob im Hostel, auf dem Campingplatz oder im Hotelzimmer. Den mobilen Reisetresor findest du in verschiedenen Größen, um sowohl kleine Gegenstände, wie Schmuck und Handy, als auch größere Wertsachen, wie Laptop und Kamera, sicher verstauen zu können.

5. Wasserdichte Tasche

Egal für welche Outdoor-Aktivität, eine wasserdichte Tasche schützt deine Kleidung und all deine wichtigen Gegenstände vor Wasser, Sand und Staub. Von praktischen Bauchtaschen über Packsäcke bis hin zu größeren Rucksäcken gibt es eine gute Auswahl unterschiedlicher Größen und Designs.



Übrigens gibt es auch für Handys wasserdichte Hüllen, die transparent sind und sich optimal für Schnorchel- und Tauchtouren eignen. So kannst du all die schönen Unterwassermomente einfangen und später deinen Liebsten zeigen.

6. Sortierbeutel für Kleidung, Kosmetik & Co.

Gute Ordnung, gute Laune! Es gibt wohl nichts Nervigeres, als auf Reisen den Koffer oder Rucksack durchwühlen zu müssen, ehe wir finden, was wir suchen. Damit du unterwegs sowohl Nerven als auch Zeit sparen kannst, empfehlen wir dir praktische Ordnungstaschen für das Gepäck. Darin lassen sich deine Klamotten, Kosmetik, Gadgets und weitere Utensilien ordentlich verstauen und schnell wiederfinden.



Tipp: Speziell für Kleidung gibt es auch Vakuumbeutel. Über ein Ventil kannst du die Luft entziehen und deine Kleidung nicht nur sortiert, sondern auch platzsparend in den Koffer oder Backpack packen.

7. Mikrofaserhandtuch

Da Baumwollhandtücher im Koffer unheimlich viel Platz wegnehmen und unterwegs auch nur sehr langsam trocknen, gibt es kleine und leichte Mikrofaserhandtücher. Diese lassen sich nicht nur kompakt zusammenrollen, sondern sind auch aufgrund der kleinen, feinen Fasern super saugstark und trocknen dadurch schnell.

8. Seiden-Schlafsack

Dieses Reide-Gadget sollte in keinem Koffer fehlen. Denn der Seiden-Schlafsack ist ultraleicht, klein zusammenfaltbar und eignet sich perfekt für kühlere Nächte. Auch wenn du mal in einem Hostel oder Guesthouse unterkommst, wo es nicht ganz so sauber und hygienisch ist, kannst du dich einfach in den Schlafsack einmummeln und die Nacht dennoch genießen.

9. Reisekissen zum Aufblasen

Hast du eine lange Reise im Mietwagen, Zug oder Flugzeug vor dir? Dann kannst du es dir mit einem Nackenkissen oder ergonomischen Kissen bequem machen und vielleicht sogar durchschlafen. Die Reisekissen gibt es aufblasbar und lassen sich nach Gebrauch wieder klein zusammenfalten, sodass du es anschließend in deiner Handtasche verstauen kannst. Für ein angenehm weiches Gefühl kannst du dir zusätzlich einen waschbaren Bezug kaufen.

10. Reise-Hängematte

Was gibt es Schöneres, als den Urlaubstag am Strand ausklingen zu lassen und in einer Hängematte den Sonnenuntergang zu betrachten. In der Reise-Hängematte kannst du sowohl am Meer als auch an jedem anderen beliebigen Ort deine Seele baumeln lassen. Das Beste dabei ist, dass sie superleicht ist und sogar in dein Handgepäck passt.