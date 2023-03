Unvergleichliche Urlaubsziele für Singles mit vielen  besonderen Reise-Tipps

Du hast Lust auf ein Abenteuer und möchtest alleine verreisen? Du machst als Single gerne solo Urlaub? Dann haben wir für dich die perfekten Reiseziele! Und natürlich geben wir auch noch gute Tipps, worauf du achten solltest, wenn du alleine reist.

Reiseziele für Singles in Deutschland und Österreich

Bei einer Reise innerhalb Deutschlands fühlst du dich wahrscheinlich am sichersten, wenn du alleine unterwegs bist. Im Sommer lohnen sich Ziele an Ost- oder Nordseeküste. In beliebten Urlaubsorten wie St. Peter-Ording an der Nordsee oder Timmendorfer Strand an der Ostsee ist während der Urlaubssaison einiges los, dort kannst du leicht jemanden kennenlernen, aber auch gut allein zur Ruhe kommen.

Im Süden gilt der Bodensee als das Ferienziel für Singles und Alleinreisende. In den hübschen Orten entlang des Ufers kannst du bummeln, an den Promenaden Eis essen oder Ausflüge in die Schweiz und nach Österreich unternehmen.

Unser Nachbarland Österreich bietet für jeden Urlaubstyp das passende Reiseziel. Dort kannst du entweder eine Städtereise nach Wien (wir haben die coolsten Hotspots Wiens schon mal für dich gesammelt), Salzburg oder Graz unternehmen, in einem schicken Wellnesshotel einchecken oder dich in einer kleinen Pension einmieten, wenn du unabhängig sein möchtest und viel in der Natur unterwegs sein wirst. Großes Plus an einem Singleurlaub in Österreich: Es gibt keine Sprachbarriere, auch wenn die österreichischen Dialekte in einigen Regionen ihre Eigenheiten haben, kannst du dich dort gut verständigen und leichter mit anderen ins Gespräch kommen.

Bei dir geht bald in den Urlaub und du möchtest deine Reise festhalten.

Städtetrips für Alleinreisende

Städtereisen sind für alle, die alleine unterwegs sind, ideal. Denn im Trubel einer Großstadt ist man immer unter Menschen und fühlt sich nicht so einsam. Im Museum weiterbilden, Sehenswürdigkeiten besichtigen oder shoppen gehen, das macht auch alleine Spaß. Außerdem kannst du deinen Tagesablauf bei einer Singlereise komplett selbst gestalten, ohne dich mit jemandem abstimmen zu müssen. Gerade in Großstädten mit hohem Singleanteil lernst du schnell jemanden kennen, wenn du darauf Lust hast. Vor allem in Berlin, Amsterdam, Lissabon oder Dublin sind die Menschen offen, und du kannst schnell mit anderen ins Gespräch kommen.

Single-Shaming: Mit diesen Antworten konterst du richtig.

Reiseziele für Singles: der Mittelmeerraum

An traumhaften Stränden entspannen, die wärmende Sonne genießen, essen gehen und Sehenswürdigkeiten bestaunen – die Urlaubsinseln und -länder am Mittelmeer sind auch für Alleinreisende und Singles perfekte Reiseziele. Vorteil einer Singlereise nach Italien, Südfrankreich oder Spanien: Bestimmt hast du schon einmal Urlaub in einem dieser Länder gemacht, sie sind dir also nicht komplett fremd und du weißt ungefähr, was dich dort erwartet. Vor allem die spanische Insel Mallorca ist ideal für Soloreisen. Dort kannst du baden, wandern, auf Märkte gehen oder Städte besichtigen. Zudem ist die Infrastruktur vor Ort gut und die Insel ist von Deutschland aus in nur wenigen Flugstunden erreichbar.

Für junge Menschen, die alleine verreisen, ist Kroatien ein spannendes Ziel. Sowohl die kleinen Inseln als auch das Festland sind gut geeignet für entspannte Strandtage, Wassersport oder Partys am Abend. Und das Land ist als Reiseziel verhältnismäßig günstig.

Alleine in die Ferne reisen

Wer Europa verlassen will und schon häufiger allein verreist ist, kann auch in ferneren Ländern allein Urlaub machen. Die Risk Map listet die sichersten Reiseziele der Welt und gibt eine gute Orientierung. In Neuseeland sind Singles zum Beispiel gut aufgehoben. Das wunderschöne Land ist eines der sichersten der Welt und deshalb bei Alleinreisenden und Backpackern so beliebt. Hier wirst du bestimmt nette Menschen und gleichgesinnte Reisende treffen, kannst dich austauschen und gemeinsame Ausflüge unternehmen, wenn du das möchtest. Deine Auszeit in der Natur kannst du in Neuseeland toll mit einem Städtetrip nach Auckland verbinden, die Stadt gehört schon seit vielen Jahren zu den Städten mit der weltweit höchsten Lebensqualität – das hört sich doch gut an, oder?

Auch das eher kleine Island gehört zu den sichersten Ländern der Welt und lockt gestresste Alleinreisende mit seiner beeindruckenden Natur und der wohltuenden Ruhe an.

Fantastische Sonnenuntergänge, spannende Wildnis und traumhafte Strände locken Abenteuerlustige nach Südafrika. Die Vorteile: Das Land ist auf Tourist:innen eingestellt, du kannst dich auf Englisch verständigen und die geringe Zeitverschiebung lässt keinen Jetlag aufkommen.

Wer gerne allein nach Asien reisen möchte, wird sich in Thailand wohlfühlen. Dort kannst du den ganzen Tag am Strand liegen und die einmalige Natur genießen. Daneben gibt es viele geführte Gruppen-Aktivitäten, bei denen du das Land zusammen mit anderen Reisenden kennenlernen kannst.

Du bist dir noch nicht sicher wo genau es hingehen soll?

Tipps für Soloreisen

Taste dich langsam ran: Wenn du noch nie alleine verreist bist, ist es ratsam, bei deiner ersten Singlereise nicht zu weit und nicht zu lange zu verreisen. Buche am besten einen Urlaub in Europa in einem Land, dessen Sprache du sprichst oder in dem du dich problemlos in Englisch verständigen kannst. So kannst du ohne große Bedenken herausfinden, wie es sich für dich anfühlt, alleine zu verreisen.

Informiere dich vorab über dein Reiseziel: Klar hast du dich bestimmt schon mit deinem ausgewählten Reiseland auseinandergesetzt, aber recherchiere vorab wirklich genau, ob die Bedingungen vor Ort tatsächlich so sind, wie du es dir vorstellst. Sprich mit Menschen, die erst vor Kurzem dort waren oder lies Erfahrungsberichte auf Reiseblogs, damit du besser einschätzen kannst, ob das Land und die Aktivitäten vor Ort zu dir passen. Plane deine Reise genauer als sonst. Denk zum Beispiel daran, vorab zu checken, wie du vom Flughafen oder Bahnhof zu deiner Unterkunft kommst, sodass du nicht gerade in der Nacht vollbepackt durch fremde Straßen laufen musst.

Nimm ein Schloss mit: Wenn du alleine verreist, wird es vorkommen, dass du dein Gepäck auch mal unbeaufsichtigt stehen lassen musst, zum Beispiel um im Zug auf die Toilette zu gehen, oder wenn das Zimmer in deinem Hostel noch nicht bezugsfertig ist oder du im Gemeinschaftsschlafsaal übernachtest. Mit einem Schloss kannst du dein Gepäck anketten. Wertgegenstände und Dokumente solltest du aber immer bei dir haben – genau wie deine Reiseapotheke.

Du fragst dich, warum du noch Single bist und ob du für immer Single bleibst?