Weintrauben essen um Mitternacht: spanisches Glücksritual für Silvester!

Zugegeben, es gibt viele Bäuche. Gerade, wenn sich das Jahr dem Ende neigt, liest oder hört man von Silvester-Ritualen aus aller Welt. Hast du schon mal vom "Weintrauben-Brauch" aus Spanien gehört? Dieser Trend geht gerade auf TikTok viral. Wir erklären dir, worum es genau geht und was du um Mitternacht zu tun hast…

Anzeige

Auf TikTok trendet die Traube - für Glück in 2024!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Vor allem junge Menschen haben sich auf TikTok mit dem Brauch angefreundet. Vom traditionellen Ursprung ein bisschen abgewandelt, machen sie sich kurz vor Mitternacht mit 12 Weintrauben bereit, das neue Jahr zu beginnen. Wie man im Video sieht, findet der Brauch bei manchen sogar unter dem Tisch statt. Wenn die Kirchenglocken um Mitternacht läuten, heißt es dann: Auf die Plätze, fertig, go for your grapes!

Anzeige

Anzeige

Hintergrund des Brauches

Der ursprüngliche Brauch geht bis ins Jahr 1893 zurück und ist auch unter dem Begriff "Las uvas bienhechoras" oder "Huvas de Suerte" (dt. zwölf Weintrauben) bekannt. Eigentlich soll das Ritual ursprünglich aus Frankreich kommen und sich später verbreitet haben. Hintergrund dieser Tradition ist, dass im Jahr 1909 nach einer erfolgreichen Traubenlese eine Werbekampagne gestartet wurde, die Käufer:innen von Trauben Glück für das kommende Jahr bringen sollte. Daraus entfaltete sich die Tradition bis in die heutige Zeit.

Fun Fact: Wusstest du, dass dieser Brauch nicht nur in Spanien zelebriert wird, sondern auch in lateinamerikanischen Ländern und bei den Hispanics?

Im Clip: Kuriose Silvester-Bräuche aus aller Welt

Anzeige

Das soll der Brauch bringen

Wie bei vielen Bräuchen soll auch dieser Glück bringen. Entscheidend ist aber, dass man gewisse Regeln einhalten sollte, um im nächsten Jahr auch wirklich das erhoffte Glück zu ernten.

Anzeige

So geht der Weintrauben-Brauch ursprünglich

Um Mitternacht, wenn in Madrid die Turmuhr 12 Mal schlägt, soll man nach dem spanischen Brauch genau 12 Weintrauben parat haben. Die stehen für die folgenden 12 Monate im neuen Jahr.

Pro Glockenschlag darf und soll man nur eine Weintraube essen. In Madrid dauert ein Glockenschlag etwa 13 Sekunden.

Um sich dabei nicht zu verschlucken, darf man auch kleine Trauben essen. Es heißt aber, dass große Trauben besonders großes Glück bringen sollen.

In den insgesamt 36 Sekunden sollen alle 12 Weintrauben gegessen worden sein.

Wer es geschafft hat, alle 12 Weintrauben in der vorgegebenen Zeit zu essen, darf sich im neuen Jahr über Glück und Erfolg freuen. Das gilt übrigens für alle Lebensbereiche: Von Beruf über Finanzielles bis hin zur Liebe

Auch interessant: Wir verraten dir, wie du deinen Urlaub im Jahr 2024 sinnvoll planst. Außerdem zeigen wir dir, was hinter dein tibetisches Tierkreiszeichen steckt und wie du deines berechnen kannst. Du hast keine Lust mehr, dass dir dein Herz gebrochen wird? Wir lüften die Sternzeichen, die anderen oft das Herz brechen.

Anzeige

Was passiert, wenn man nicht alle 12 Weintrauben rechtzeitig gegessen hat?

Wie bei jedem Brauch geschieht das genaue Gegenteil. Sprich, kein Glück im Beruf oder in der Liebe. Vielleicht klappt es aber dafür im nächsten Jahr. Egal, ob du um Mitternacht die 12 Trauben schaffst oder nicht: In jedem Fall wünschen wir dir tolle Feiertage und ganz viel Glück für dein Jahr 2024!