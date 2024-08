In der Rolle als Dr. Leonard Hofstadter erwärmte Johnny Galecki die Herzen der Fans von "The Big Bang Theory". Den genialen Wissenschaftler und etwas eigenartigen Nerd lernte der Schauspieler aber erst nach einer ganz bestimmten Szene wirklich zu verstehen. Diese eigentlich witzige Situation rührte Galecki am Set zu Tränen.