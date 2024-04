Monrose oder No Angels? Das Rätselraten um die Masken geht weiter. Unter der Wow-Maske Elgonia glauben das Rateteam und die Community vor allem zwei Damen aus bekannten Girlgroups zu erkennen. Wir haben die Indizien mal genauer unter die Lupe genommen.

Die Elfe aus der Girlgroup?

Bei "The Masked Singer" 2024 verzaubert kaum eine Stimme so sehr wie die von Frühlings-Elfe Elgonia. Die Spekulationen in der Joyn App laufen heiß und die allermeisten User:innen tippen auf No Angel Nadja Benaissa. Beim Rateteam sind jedoch auch andere Sängerinnen hoch im Kurs. Unter anderem Senna Gamour von der Girlgroup Monrose. Aber wer steckt denn nun unter der Maske?

Hier siehst du noch mal alle Indizien von Elgonia im Überblick:

Folge 1:

Im Indizienclip wird ein Handventilator gezeigt.

Ein Herz am Himmel mit den Farben Blau, Gelb und Rot.

Folge 2:

In ihrer Wohnung hat die Elfe ein Bild von Bastian Pastewka hängen.

Und ein roter Pantoffel kommt beim Aufräumen zum Vorschein.

Extra-Indizien zu Elgonia:

Der Berliner Fernsehturm ist zu sehen.

Ein goldener "Bravo"-Otto.

Folge 3:

Eine mathematische Aufgabe taucht auf: 1000/1 .

Elgonia will die Eisheiligen mit ihren Boxhandschuhen vertreiben.

Krone gezeigt. Während des Duells mit dem Robodog wird einegezeigt.

Steckt Senna Gammour unter der Maske?

Palina wird bei einem Kommentar von Elgonia zum "Hot Summer", der einfach nicht so richtig kommen will, aufmerksam. Ihr schießt sofort die Girlgroup Monrose in den Kopf, die mit dem gleichnamigen Hit die deutschen Charts stürmte. Die Band wurde Ende 2006 in der Castingshow "Popstars" gegründet. Eines der Mitglieder: Senna Gamour. Ihre Stimme erinnert Palina stark an Elgonia.

Die erfolgreiche Band gewann mehrere Auszeichnungen. Unter anderem den goldenen "Bravo"-Otto, den sie insgesamt fünfmal entgegennehmen durfte. Zur Erinnerung: Eines der Indizien von Elgonia war eben jene Statuette der Jugendzeitschrift "Bravo".

Nachdem sich die Girlgroup 2011 getrennt hatte, durchlebte Senna Gammour einige schwere Jahre. In ihrem Buch "Liebeskummer ist ein A*loch" spricht sie vor allem über die verletzte Herzen und Rückschläge in der Liebe. Sie musste sich also schon einige Male durchs Leben boxen. Vielleicht sollen die Boxhandschuhe in den Indizien gerade auf diesen Lebensabschnitt hinweisen?

Doch ein Engel und keine Elfe?

Die Community in der Joyn App ist nicht einer Meinung mit Palina. Zu unglaublichen 73 Prozent (Stand: 25. April) schwören sich die User:innen auf Nadja Benaissa ein. Auch auf Social Media sind sich die Zuschauer:innen in der Kommentarspalte sicher, die Stimme der 41-Jährigen erkannt zu haben.

Nadja Benaissa ist ebenfalls mal Teil einer erfolgreichen Girlgroup gewesen: Im Jahr 2000 startete die Band No Angels deutschlandweit durch. Gemeinsam gewannen die Musikerinnen drei Jahre in Folge die "1 Live Krone", den Musikpreis des Radiosenders 1 Live. Könnte das zu der Krone in den Indizien von Elgonia passen?

Mit den No Angels hatte Nadja einen Gastauftritt im Film "Der Wixxer". Bastian Pastewka übernahm in der Komödie eine der Hauptrollen. Ein weiterer Treffer also in den Indizien.

Zu guter Letzt will eine:r der User:innen auf Social Media den roten Pantoffel aus Elgonias Wohnung als traditionellen Marokkanischen Babouche wiedererkannt haben. Tatsächlich hat Nadja väterlicherseits marokkanische Wurzeln.

Wer steckt nun wirklich unter Elgonia? Das erfährst du garantiert noch in dieser Staffel bei "The Masked Singer". Immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.