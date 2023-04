Wer ist der Oktopus? Das fragte sich nicht nur das Rateteam bestehend aus Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Max Giesinger. Auch die Zuschauer können sich bei der ersten deutschen Staffel von "The Mased Singer" am Rätsel beteiligen. Jetzt ist die Maske und damit das Geheimnis um das erste Wunderwesen gelüftet.

Update vom 5. November 2022: Nun steht auch fest, wer heute im Finale von Staffel 7 von "The Masked Singer" im Rateteam sitzt.

Update vom 29. Oktober 2022: Wer steckt unter den neuen Masken von "The Masked Singer"? Wir zeigen alle Masken aus Staffel 7 von TMS im Überblick. Das sind die Sendetermine von "The Masked Singer" mit allen Sendezeiten. Wer alles Wichtige auf einen Blick sehen will: Das sind alle Informationen zur neuen Staffel von "The Masked Singer" 2022. Das sind die Masken im Finale: Rosty. Der Maulwurf. Der Werwolf. Die Zahnfee.

Bisher enthüllt wurden der Brokkoli, das Walross, die Pfeife, Black Mamba und Goldi (Enthüllung: ER steckte im Goldi-Kostüm - Und: Goldi wurde bei "The Masked Singer" 2022 enthüllt.). Überraschung: Das Rateteam von Folge 5 bei "The Masked Singer" bleibt heute vorerst geheim.

Nun ist das Geheimnis gelüftet, wer unter der Brokkoli-Maske steckt. Und zu jeder Folge von "The Masked Singer" 2022 gibt es den aktuellen Überblick: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Update vom 23. Oktober 2022: In Folge 4 von "The Masked Singer" wurde Black Mamba enthüllt - es war ein GZSZ-Star. Wir fassen zusammen, wer in Staffel 7 von TMS raus ist und wer noch dabei ist.

Unter der Maske des Oktopusses steckt Lucy Diakovska von den "No Angels"! In Deutschland startete am 27. Juni 2019 "The Masked Singer". Jetzt wurde der erste Star demaskiert. Nach dem Voting haben die Zuschauer entschieden: Der Oktopus soll die Maske fallen lassen.

Lucy Diakovska von den "No Angels" steckt unter der Oktopus-Maske

Wer hätte es gedacht? Einige der Indizien deuteten bei "The Masked Singer" zwar auf eine Frau mit viel Reiseerfahrung hin, aber wer sich wirklich hinter dem Kostüm des Oktopusses verbarg, war bis vor kurzem ein Rätsel. Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Max Giesinger tippten nach der Performance von "Uptown Funk" erst mal alle daneben.

Lucy Diakovska ist das älteste Kind des bulgarischen Opernsängers Ljubomir Djakowski und seiner Frau Rossiza Djakowska, einer Konzertpianistin. Im Jahr 2000 wurde sie selbst als Sängerin bekannt. Als Teil der Girlgroup "No Angels" feierte sie, unter anderem mit dem Hit "Daylight in Your Eyes", weltweit Erfolge. Mit über fünf Millionen verkauften Platten und vier Nummer-Eins-Hits in den deutschen Single-Charts galt die Gruppe bis zu ihrer vorläufigen Trennung im Dezember 2003 als die erfolgreichste Girl-Group Kontinentaleuropas.

In Folge 3 wurde die Pfeife enthüllt - es war Thomas Hayo.

Zu Staffel 7 von "The Masked Singer" gibt es bereits viele Spekulationen zu den neuen TMS-Masken. Nun ist das Geheimnis gelüftet, wer unter der Brokkoli-Maske steckt. Und zu jeder Folge gibt es den aktuellen Überblick: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Wer ist der Engel?

Welche Stars sich hintern den anderen Wunderwesen verbergen, ist immer noch ein streng gehütetes Geheimnis. Jeden Donnerstag entscheidet das Zuschauer-Voting während der ProSieben-Live-Show darüber, wessen Geheimnis gelüftet und Kostüm abgelegt werden muss. Ihr könnt jetzt schon mitspekulieren! Mit dem Rate-Tool könnt ihr eure Vermutungen zum Besten geben und sehen, was andere "The Masked Singer"-Fans getippt haben.

Wer als nächstes demaskiert wird, erfahrt ihr am Donnerstag, den 4. Juli, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und in unserem News-Ticker.

Welche Prominente sind dabei?

