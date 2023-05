Der Monstronaut rockt mit 'School's Out / Should I Stay Or Should I Go' von Alice Cooper / The Clash

Mit gleich zwei Rocknummern will der Monstronaut ins große "The Masked Singer"-Finale einziehen. Mit "School's Out" von Alice Cooper und "Should I Stay Or Should I Go" von The Clash zeigt er, dass er die großen Bühnen beherrscht wie kein anderer.