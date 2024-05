Jede Woche nimmt neben Palina Rojinski und Rick Kavanian ein weiterer Rategast im Ratepanel von "The Masked Singer" Platz. Zusammen versuchen sie, Deutschlands größtes TV-Rätsel zu entschlüsseln. Im Halbfinale rätselt Jan Delay mit.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Am 6. April 2024 startete die 10. Staffel von "The Masked Singer".

Neue Masken und ein neues Ratepanel warten dann auf dich.

Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Die Namen der Gäste erfährst du jede Woche hier.

In der vorletzten Show bringt Sänger Jan Delay seine Musik-Expertise mit ins Rateteam.

+++ Update vom 2. Mai 2024 +++

Anzeige

Anzeige

Halbfinale! Jan Delay sitzt mit im Ratepanel

Elgonia, der Floh, das Krokodil und der Flip Flop - diese fünf Masken ziehen ins Halbfinale von "The Masked Singer" 2024 ein. Ein Promi, der am Samstag definitiv nicht enttarnt werden kann, ist Jan Delay. Die Musik-Ikone wird nämlich in Folge 5 als Rategast dabei sein.

Gemeinsam mit Palina Rojinski und Rick Kavanian will der Sänger die wahren Identitäten der markierten Sänger:innen aufdecken. Und er geht das größte TV-Rätsel mit seiner eigenen Strategie an:

Als Erstes achte ich auf jeden Fall auf die Stimme. Als Zweites auf die Bewegungen. Und als Drittes auf die Maske und welchen Hinweis die vielleicht geben könnte – da lag ich bisher allerdings immer falsch. Jan Delay

Ob Jan Delay dieses Mal erfolgreich sein wird?

Er bringt geballte Promi-Expertise mit

Jan Delay ist ein deutscher Hip-Hop-, Reggae-, Soul- und Funk-Musiker. Für Hits wie "Oh Jonny" und "Ahnma" wurde der Sänger bereits mit zahlreichen Musikpreisen ausgezeichnet.

Er ist seit Jahrzehnten erfolgreich im Geschäft und durfte im Laufe seiner Karriere bereits einige große Namen persönlich kennenlernen. Vielleicht erkennt Jan Delay ja ein bekanntes Gesicht (oder Stimme) unter einer Maske?

Wie sich Jan Delay als Rategast schlägt und welche Maske als Nächstes enthüllt wird, siehst du kommenden Samstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Du möchtest auch mitraten? Dann lade dir jetzt die Joyn App runter und stimme für deinen Top-Tipp ab!

Anzeige

+++ Update vom 25. April 2024 +++

Von den Oscars zu TMS

Viviane Geppert kennen wir als Moderatorin von "taff", "red", der "ProSieben Aftershow" und von den Oscars, wo sie die vergangenen Jahre am roten Teppich über die Crème de la Crème des Showbusiness berichtete. Jetzt ist ihre nächste Station das "The Masked Singer"-Rateteam. In ihrem Telefonbuch findet sich bestimmt auch die ein oder andere Promi-Größe. Ob sie die Indizien und die Stimmen richtig entschlüsseln und die nächste Maske enthüllen kann?

Anzeige

+++ Update vom 18. April 2024 +++

Der Rategast in Show 3: Wotan Wilke Möhring

In der dritten Ausgabe der Jubiläums-Staffel wird der Schauspieler Wotan Wilke Möhring das Rateteam-Trio komplettieren. Zusammen mit Palina und Rick will er den übrigen Masken auf die Schliche kommen. Durch seine langjährige Rolle als Tatort-Kommissar sollte er es kennen, Hinweisen nachzugehen. Ob ihm das einen Vorteil verschafft?

Anzeige

Der Tatort "The Masked Singer"

Wotan Wilke Möhring hat bereits an über 100 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Darunter "Männerherzen", "Das Experiment", "Otto - Der Katastrophenfilm" und "Das perfekte Geheimnis". Dadurch hat er schon mit vielen deutschen Stars zusammengearbeitet. Ob sich eine:r von ihnen unter einer der Masken versteckt?

+++Update vom 11. April 2024+++

Teil des Rateteams in Show 2: Linda Zervakis

Neue Show - neuer Rategast: Bei "The Masked Singer" 2024 rätselt Linda Zervakis gemeinsam mit Palina Rojinski und Rick Kavanian, wer sich unter den Masken versteckt. Sie löst damit Sänger Max Giesinger ab. In Staffel 7 war die investigative Journalistin schon mal Teil des Ratepanels. Ob sie auch dieses Mal wieder den richtigen Riecher hat?

Im Clip: Enthüllung Nummer 2 - Wer steckt unter dem Babylöwen?

Von der Journalistin zur Detektivin

Linda Zervakis ist als Nachrichtensprecherin und Moderatorin auf ProSieben zu sehen. Um sich auf ihre Rolle als Rategast bei "The Masked Singer" bestmöglich vorzubereiten, hat sie alle bekannten Infos zu den Masken akribisch recherchiert. Am kommenden Samstag, 13. April 2024, will sie den versteckten Stars nun auf die Schliche kommen.

+++ursprüngliche Meldung+++

Rategast in Show 1: Max Giesinger

In der ersten Sendung bekommt das feste Ratepanel, bestehend aus Rick Kavanian und Palina Rojinski, Unterstützung von Sänger Max Giesinger. Der Musiker war bereits in der ersten Staffel von "The Masked Singer" fester Bestandteil des Rateams und feiert jetzt - neun Staffeln später - sein TMS-Comeback.

Von "The Voice of Germany" zu "The Masked Singer"

Bekannt wurde der bei Karlsruhe geborene Max Giesinger mit der Teilnahme an der ersten Staffel von "The Voice of Germany", wo er im Finale auf dem vierten Platz landete.

Mit seinem EM-Hit "80 Millionen" gelang ihm sein großer Durchbruch. Seitdem ist er fest in der deutschen Musiklandschaft verankert und kehrte 2018 und 2020 als Coach bei "The Voice Kids" zu seinen Wurzeln zurück.