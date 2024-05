"The Masked Singer" 2024: Exit-Interview mit Nadja Benaissa - "Ein Traum ist wahr geworden"

Elgonia wurde demaskiert! Zuschauer:innen und Rateteam lagen goldrichtig: Unter der zauberhaften Maske steckte No-Angels-Star Nadja Benaissa. In der nächsten Show ist sie dennoch wieder dabei. Im Interview mit der "ProSieben Aftershow" erklärt sie, warum.

Anzeige

Du willst noch mehr von "The Masked Singer"?

Hier geht's zu allen Staffeln und ganzen Folgen auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

"Es war wahnsinnig aufregend!"

Elgonia hat ihre Mission erfüllt. Die zauberhafte Elfe hat uns den Frühling gebracht, und Nadja Benaissa konnte die Maske im Halbfinale ablegen. Der No-Angels-Star zog die Zuschauer:innen Woche für Woche in ihren Bann und erntete für ihre Performances tosenden Applaus.

Im Clip: Elgonias zauberhafter Auftritt im Halbfinale

Ihre Zeit bei "The Masked Singer" 2024 empfand Nadja selbst als turbulent, unvergleichlich und "wahnsinnig aufregend". Obwohl die Profisängerin schon seit mehr als zwei Jahrzehnten im Geschäft ist, bot die Show für Nadja eine völlig neue Erfahrung.

Ich habe noch nie etwas Vergleichbares erlebt! Nadja Benaissa

Von einer Teilnahme hat die Sängerin schon lange geschwärmt. "Es ist ein Traum, der wahr geworden ist!"

Gastjuror Jan Delay kann Nadjas Gefühle nur allzu gut nachvollziehen. "Ich hatte kaum die Gelegenheit, auf deine Hinweise zu achten, weil ich einfach von allem anderen so überwältigt war", gibt die Musik-Legende zu.

Anzeige

Der Verdacht hat sich bestätigt

Ihr Name fällt bereits in der allerersten Show. Dennoch hat es Nadja Benaissa geschafft, bis zum Halbfinale unter der Maske zu bleiben. Sowohl in der Joyn App als auch im Ratepanel gilt der No-Angels-Star fast von Anfang als absoluter Favorit unter den Tipps für Elgonia. Wie ging es Nadja damit?

Sie gibt zu, nervös gewesen zu sein. "Man gibt sich so viel Mühe, seine Stimme zu verstellen und dann fällt dein Name schon in Folge eins", erzählt Nadja.

Als Erstes nennt Gastjuror Max Giesinger den Namen der ehemaligen Girlgroup-Sängerin. Die Indizien erhärteten dann auch den Verdacht bei Palina und Rick. Obwohl Palina im Halbfinale auch kurz Jessica Wahls im Verdacht hat. Insbesondere ein Indiz bringt sie auf die Spur der berühmten Girlgroup:

Bastian Pastewka war für mich ausschlaggebend! Palina Rojinski

Nadja löst auf: Das sind Elgonias Indizien

Die Indizien der Frühlingselfe Elgonia bereiten dem Rateteam und den Zuschauer:innen Kopfzerbrechen. Immer wieder führen die Überlegungen zurück zu Nadja Benaissa. Aber was bedeuten die Indizien wirklich?

Eine Perücke mit roten, lockigen Haaren

Die Kathedrale von Palma

Frankfurter Würstchen mit grüner Soße

Die Gleichung 1/1000

Ein Bild von Bastian Pastewka

Einige erkennen in der roten Perücke das Markenzeichen von Nadjas Band-Kollegin Lucy Diakovska. "In dem hessischen Gericht habe ich deine Heimatstadt Frankfurt erkannt", wirft Palina ein.

Sowohl die Gleichung 1/100, als auch das Bild von Bastian Pastewka weisen auf zwei Kinofilme hin, in denen Nadja Benaissa zu sehen war.

Ich liebe diesen Film! Palina Rojinski

In "Der Wixxer" sind die No Angels in einer Gastrolle zu sehen. Bastian Pastewka spielt die Hauptrolle in der verrückten Komödie. 2004 übernahm Nadja außerdem eine Rolle in dem Musical-Streifen "Eine unter Tausend" - die Gleichung aus Elgonias Indizien stellt den Filmtitel dar.

Anzeige

Wiedersehen im Finale

Obwohl Elgonia demaskiert wurde, lässt Nadja Benaissa keine Show aus. Alle bisher enthüllten Stars treten gemeinsam im großen Finale von "The Masked Singer" 2024 auf.

Die große Show steigt am 18. April. Dann treten die Flip Flops, der Floh und das Krokodil noch einmal gegeneinander an. Alle Masken werden enthüllt! Welche Stars verstecken sich darunter?

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.