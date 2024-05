Wer ist raus bei "The Masked Singer" 2024? Enthüllung: Dieser Fernseh-Star ist die Couchpotato

Die Jubiläums-Staffel von "The Masked Singer" startete mit einem Feuerwerk an Überraschungen und jeder Menge bunter Masken. Die Couchpotato wurde als Erstes enttarnt. Darunter versteckte sich dieser bekannte Moderator.

Anzeige

Du willst noch mehr von "The Masked Singer"?

Hier geht's zu allen Staffeln und ganzen Folgen auf Joyn.

Das Wichtigste in Kürze Am Samstag, 6. April, um 20:15 Uhr startete "The Masked Singer" auf ProSieben und Joyn in die 10. Staffel.

Erstmals waren alle neuen Masken auf der Bühne zu sehen und auch das neue Rateteam mit Rick Kavanian und Palina Rojinski feierte Premiere.

Trotz der vielen gelungenen Auftritte muss gleich in der ersten Folge eine Maske enttarnt werden. Von den Zuschauer:innen wurde die Couchpotato rausgewählt.

Darunter verbarg sich ein berühmter Fernsehmoderator, mit dem aber offenbar niemand gerechnet hat.

Diese vier Masken wackelten in Folge 1

Vier Masken haben es nicht sofort in die nächste Liveshow geschafft und mussten als Wackler vor der Demaskierung in Folge 1 bangen: Die Zuckerwatte, die Couchpotato, der Robodog und der Floh.

Die Zuschauer:innen konnten in der Joyn App entscheiden, wer weiter kommen soll und wessen Maske fallen muss.

Eine Enthüllung gab es heute schon: Unter der Wechselmaske des Mysteriums steckte der weltbekannter Opern-Sänger Rolando Villazón.

Die zweite Demaskierung gab es, wie gewohnt, am Ende der Sendung.

Anzeige

Anzeige

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Hugo Egon Balder ist die Couchpotato

Die liebenswürdige Kartoffel mit der Nummer zehn auf seinem Fan-Trikot hat es nicht in die nächste Liveshow geschafft. Die Zuschauer:innen wollen die wahre Identität der Couchpotato wissen. Das Rateteam gibt noch mal letzte Mutmaßungen ab. Ist es Schauspieler Florian David Fitz oder Matthias Schweighöfer? Oder doch jemand ganz anderes?

Die Top-Tipps der Joyn-App drehen sich um Stefan Raab und Tim Mälzer.

Im Clip: Die Couchpotato singt ein Medley aus "Three Lions" und "Ghostbusters"

Damit hat niemand gerechnet!

Doch alle liegen falsch! Es ist der deutsche Fernsehmoderator Hugo Egon Balder. Ein Raunen geht durch das Studio, als die Maske fällt.

Das Rateteam ist fassungslos. Ihre Spekulationen reichten von Schauspielstars bis hin zu berühmten Sänger:innen. Doch ihn hatte niemand auf dem Zettel.

Hugo Egon Balder ist ein deutscher Fernsehmoderator, Musiker und Kabarettist. Im Laufe seiner Karriere hat der 74-Jährige zahlreiche renommierte Fernsehpreise gewonnen.

Anzeige

Nun wagt sich der bekannte Fernsehstar an eine völlig neue Herausforderung und schlüpft in die Rolle der Couchpotato. Er freut sich über seine Teilnahme in der Jubiläums-Staffel "The Masked Singer" und rockt noch einmal sein Medley aus "Three Lions" und "Ghostbusters".

Welche Maske als nächstes enthüllt wird, erfährst du am Samstag, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.