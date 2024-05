Obwohl ihr Lieblingsplatz eigentlich das Sofa ist, liebt die Couchpotato die "The Masked Singer"-Bühne. Lies hier alles über ihren Auftritt, die Indizien und die Vermutungen, wer sich darunter verborgen haben könnte.

Das Wichtigste in Kürze Am 6. April startete die 10. Staffel "The Masked Singer" auf ProSieben und Joyn.

Eine der neuen Masken ist die Couchpotato.

Alle Infos über sie und ihren einmaligen Auftritt findest du hier.

Die Couchpotato muss "The Masked Singer" als Erstes verlassen

Die Couchpotato hat alles gegeben: Ihre Interpretation der Songs "Three Lions" und "Ghostbusters" sorgte im Studio für gute Laune satt. Trotzdem hat es am Ende leider nicht für den Einzug in die nächste Runde gereicht. Die Couchpotato wurde als erste Maske enthüllt.

Dieser beliebte TV-Star steckte unter der Maske

Dem Rateteam und auch den Zuschauer:innen fiel bei dieser Enthüllung die Kinnlade herunter: Hugo Egon Balder wurde demaskiert. Der 74-Jährige war zur Überraschung aller die Couchpotato!

Im Clip: Das waren die Indizien zur Couchpotato

Das waren die Indizien zur Couchpotato

Indiz 1: Fernsehpreise

Bambi, die goldene Kamera, der bayrische Fernsehpreis: Als bekannter Fernsehmoderator, -produzent und Kabarettist gewann Hugo Egon Balder bereits zahlreiche renommierte Preise. Shows, die er unter anderem moderierte waren diese:

"Alles Nichts Oder?"

"Tutti Frutti"

"RTL Samstag Nacht" (dafür bekam er den Bayrischen Fernsehpreis und einen Bambi)

"Genial daneben"

Zudem bekam er die Goldene Kamera in der Kategorie "Beste Fernsehunterhaltung", für seine Arbeit in der TV-Branche. Außerdem lernte er schon in frühen Jahren Schlagzeug und bekam Klavierunterricht.

Indiz 2: Friedrich Schiller

Der deutsche Dichter und Philosoph Friedrich Schiller begleitete Hugo Egon Balder auf gewisse Weise in seiner Karriere. Der mittlerweile 74-Jährige war nämlich zeitweise am bekannten Schillertheater in Berlin beschäftigt.

Wer ist die Couchpotato? Tipps und Spekulationen

Folge 1: Extra für die Jubiläums-Staffel von "The Masked Singer" hat sich die Couchpotato von ihrem Sofa erhoben und auf die verrückteste Bühne Deutschlands geschwungen. Mit der Trikot-Nummer zehn und einem Medley aus "Three Lions" von Baddiel Skinner & Lightning Seeds und "Ghostbusters" von Ray Parler jr. liefert die Kartoffel eine spektakuläre Show. Die Bühne brennt und das Publikum bebt. Auch das Rateteam ist hin und weg. Doch wer steckt hinter der Couchpotato?

"Ich habe kein Fahrrad und kein Mofa, sondern nur ein altes Sofa": Solche kreativen Reime kann sich doch nur ein Dichter ausdenken. Da ist sich zumindest Palina Rojinski sicher. Das Indiz zu Schiller würde da auf jeden Fall passen. Oder liegt Max Giesinger mit seiner Vermutung richtig, dass es sich dabei um eine Verbindung zur "Schillerstraße" handelt?

Das sind mögliche Indizien zur Couchpotato

Indizien Folge 1

Die Couchpotato hat ihrem Leben "schon viele verrückte Dinge gemacht".

Im privaten Leben ist die Couchpotato ein absoluter Fußball- und Serien-Experte. Sie zeigt den bayrischen Fernsehpreis, Bambi und den deutschen Fernsehpreis.

Ein Buch von Schiller ist ein weiteres Indiz der Kartoffel.

Das sind die Tipps der Fans aus der Joyn-App

Die Couchpotato tauscht bei "The Masked Singer" 2024 das Sofa mit der großen Bühne. Statt Chips hält sie in den kommenden Wochen ein Mikrofon in der Hand. Doch wer steckt unter der ulkigen Maske. Im Ratespiel in der Joyn-App spekulieren die Zuschauer:innen bereits fleißig:

(Stand: 6. April 2024)

TV, Sofa und Chips: Was fehlt da noch?

Obwohl die Couchpotato mit ihrem Caravan in der ganzen Welt zu Hause ist, fühlt sie sich auf ihrer Couch vor dem Fernseher doch am wohlsten. Nicht mal für die Chipstüte steht sie auf, sondern angelt sich ihre Snacks mit einer Greifzange. Eine echte Ehre, dass sie sich für ihren Traum, auf der "The Masked Singer"-Bühne zu stehen, von ihrem heiß geliebten Sofa erhebt.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Ob sie alle auf sein Sofa passen?

