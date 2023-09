Die Deutschrapper:innen mit den meisten Instagram-Follower:innen

Diese deutschen Rapper:innen haben Millionen Follower:innen und damit jede Menge Einfluss auch außerhalb ihrer Rap-Songs. Hier erfährst du, wer die Top-5-Deutschrapper:innen mit den meisten Insta-Fans sind.

Platz 5: Loredana postet regelmäßig für ihre 3,2 Millionen Follower:innen (Stand: 24. August 2023)

Die Rapperin liefert ihren Fans auf Instagram nicht nur ihre tägliche Dosis Loredana - mit glamourösen Looks und makellosen Stylings. Ihr Familienglück mit Tochter Hana teilt die Rapperin schon, seit diese ein Baby war. Auch die Beziehungen zum kosovarischen Rapper Mozzik und ihrem jetzigen Freund, BVB-Star Karim Adeyemi, finden ihren Postings immer wieder Erwähnung.

Platz 4: Mero verdient sich 3,3 Millionen Follower:innen (Stand: 24. August 2023)

Rapper Mero hat es in den Olymp des Raps geschafft. In der Top 5 der meistgeklickten Deutschrap-Videos ist er gleich mehrfach vertreten und hält sich wacker vor Summer Cem auf Platz 1 - mit knapp 300 Millionen Aufrufen. Ähnlich erfolgreich geht es für den Rüsselsheimer auf Instagram zu. Mit 3,3 Millionen (Stand: 24. August 2023) Insta-Follower:innen belegt er Platz vier unseres Rankings. Auf Instagram setzt er auf teure Autos und stylische Designer:innen-Outfits. Fortbewegt wird sich wahlweise auf mit der Luxusyacht oder dem Privatjet. Auf allen Ebenen flexen eben, wie es sich für einen Rapper gehört.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Platz 3: Katja Krasavice zeigt ihren 3,6 Millionen Fans, wie sie ist (Stand: 24. August 2023)

Schrill, schiller, Katja Krasavice. Schon vor ihrer Rap-Karriere machte die gebürtige Tschechin auf sich aufmerksam. Als freizügige Youtuberin, für die Tabuthemen ein Fremdwort waren, eroberte sie das Netz im Nu. Im Jahr 2019 erreichte ihr Debütalbum "Boss Bitch" auf Anhieb Platz eins der deutschen Charts - zwei weitere Nummer-eins-Alben sollten folgen. Kein Wunder also, dass es für eine derart facettenreiche Künstlerin auch auf Instagram läuft. Dort zeigt sie sich, wie man sie kennt: knallig bunt und maximal gestylt. Den Fans gefällt's - sie belegt mit 3,6 Millionen Follower:innen Platz drei.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Platz 2: 4 Millionen Fans für Capital Bra (Stand: 24. August 2023)

Als Zweitplatzierter steht Capital Bra auf dem Siegertreppchen mit 4 Millionen Instagram-Follower:innen. Dass der Bratan Business-Moves kann, beweist er nicht nur durch unzählige erfolgreiche Alben, sondern gleich mit mehreren erfolgreichen Produkten im Umfeld der Lebensmittelindustrie. Bei Capi läuft's eben auf allen Ebenen - klar, dass da auch die Zahl der Instagram-Follower:innen passt. Sein Publikum versorgt Joker Bra neben neuen Tour-Terminen und Ankündigungen auch mit privaten Einblicken: Bilder mit seinen Kindern postet der vierfache Vater regelmäßig. Da haben Capital Bra und Katja Krasavice anscheinend eine ähnliche Attitude: Zum Real-keepen gehört auch das Leben hinter der Rap-Fassade.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Platz 1: 6,3 Millionen folgen Shirin David auf Instagram (Stand: 24. August 2023)

Sie sitzt felsenfest auf dem Insta-Thron der deutschen Rap-Community: Shirin David. Sage und schreibe 6,3 Millionen Menschen folgen der gebürtigen Hamburgerin. Täglich gibt es Einblicke in das kunterbunte Leben der Ausnahmekünstlerin, die neben ihrer Musik auch vielfach unternehmerisch auftritt. Aber die Rapperin kann auch anders: Mit Pranks wie dem Entwenden eines Shirin-Papp-Aufstellers zeigt sie sich von ihrer humorvollen Seite. Ihre baldige Teilnahme als Coach bei "The Voice of Germany" 2023 dürfte die Zahl ihrer Follower:innen nicht gerade schmälern. Wir gratulieren zu Platz eins!