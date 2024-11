Streaming-Tipp: "UNCOVERED. Rekord - verdächtig? Das Geschäft mit dem Marathon"

Für seine neueste Reportage stellt sich Journalist Thilo Mischke einem sportlichen Selbstversuch, von dem viele Hobby-Sportler:innen träumen: Einmal einen Marathon absolvieren. Doch macht uns der Laufhype wirklich fitter? Oder profitiert am Ende eine ganze Industrie, während unsere Gelenke leiden?

Joggen ist laut einer Statista-Umfrage der, nach Fahrrad fahren, am regelmäßigsten betriebene Sport in Deutschland. 37 Prozent der Befragten gaben an, mindestens einmal die Woche zu laufen. Kein Wunder, kaum eine andere Disziplin ist so unkompliziert. Rein ins Lauf-Outfit, Schuhe an und los geht’s. Öffentliche Lauftreffs und -gruppen boomen, werden sogar als heimlicher, neuer Dating-Trend gefeiert. Und viele Hobby-Läufer:innen träumen davon, einmal in ihrem Leben einen Marathon zu meistern.

Marathon als Selbstexperiment

In Deutschland gilt der Berlin-Marathon als größter, dicht gefolgt von Hamburg. Marathonlauf ist mittlerweile weltweit eine florierende Industrie, für die Athlet:innen um den Globus reisen oder sogar eingeflogen werden. Auch Reporter Thilo Mischke hat sich seinem ersten Wettkampf gestellt. In Berlin ist er an seine körperlichen Grenzen gegangen und hat sich dem 42.195 Kilometer langen Selbstexperiment gestellt.

Dabei ging es ihm allerdings nicht nur um die eigene Grenzerfahrung. Im Zuge seines Trainings geht er der Frage auf den Grund, ob der Hype um den Laufsport unsere Gesellschaft wirklich fitter macht oder wir doch in die nächste Leistungsfalle tappen. Muss es immer höher, schneller, weiter sein? In "UNCOVERED. Rekord - verdächtig? Das Geschäft mit dem Marathon" blickt er hinter die Fassade des angesagten Wettkampf-Trends. Dafür spricht er nicht nur mit deutschen Sportler:innen, sondern blickt weltweit hinter die Fassade des Marathon-Hypes.

Wer neben den Schnellsten im Zieleinlauf noch zu den Gewinnern des lukrativen Geschäfts zählen und wer am Ende auf der Strecke bleibt, zeigt Thilo Mischke in seiner neuen Doku auf Joyn.