Anzeige

Sensation gleich in der 1. Folge von "Wer stiehlt mir die Show?"! Wildcard Helena schlägt Joko im Finale und wird so zur Gewinnerin der Show und Moderatorin von Folge 2. Hier erfährst du, wie sie das geschafft hat.

Helena ist Moderatorin in Folge 2

Zum ersten Mal moderiert in Folge 2 von Staffel 5 eine Wildcard "Wer stiehlt mir die Show?". Helena hat viele kreative Überraschungen parat für ihre Kandidat:innen. Im Interview hat Helena bereits verraten, was sie in Folge 2 vorhat.

Für ihre erste eigene Show hat Helena einiges vorbereitet. Im Clips siehst du ihr spektakuläres Show-Opening! Aber konnte sie ihre Show verteidigen? Erfahre, wer Folge 2 gewonnen hat und die Show am nächsten Sonntag moderiert.

Helena gewinnt "Wer stiehlt mir die Show?" Folge 1

Das gab es noch nie! In Folge 1 der 5. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" gewinnt erstmals eine Wildcard-Kandidatin. Schauspielerin Helena schlägt die komplette prominente Konkurrenz und wird damit zur Moderatorin von Folge 2.

Anzeige

Anzeige

Schon ab dem ersten Spiel zeigt Helena, dass man sie nicht unterschätzen sollte. Weder "Die leichten Fünf" noch ein historisches Social-Media-Quiz oder ein musikalisches Spiel mit Hupen bereiten ihr große Schwierigkeiten. Nach dem vierten Spiel "Sehr gute Fragen, sehr gut präsentiert" liegt Helena bereits vorn und sichert sich die erste Münze, die ihr im Finale einen wichtigen Vorteil bringen kann.

Bill Kaulitz wird gedemütigt

Bill Kaulitz und Jasna Fritzi Bauer sind die Schlusslichter und müssen in einer Schätzfrage gegeneinander antreten. Jasna setzt sich mit einer perfekten Antwort durch und der Tokio-Hotel-Sänger scheidet aus. Joko hat sich dieses Jahr eine besondere Demütigung für die Verlierer:innen ausgedacht und Bill findet sich plötzlich im Dschungelcamp wieder.

In Gewinnstufe 2 kommt Helena richtig in Fahrt und verblüfft alle mit ihren blitzschnellen Antworten bei Jokos Jokerspiel "Schlau + Schnell = Schlaull". Mit dem Vorsprung, den sie sich hier erspielt, kommt sie als Führende durch die folgenden beiden Spiele: ein Quiz, bei dem Joko unfreiwillig mehrere Fallschirmsprünge absolvieren muss, und eine ungewöhnliche Bingorunde.

Helena besiegt Sido beim Prompterspiel

Die zweite Münze geht damit ebenfalls an Helena und Jasna Fritzi Bauer muss die Show leider verlassen. Nun kommt es zum Duell zwischen Sido und Helena auf dem roten Teppich. Steven Gätjen interviewt die beiden, während sie die Lücken im Promptertext richtig füllen müssen.

Anzeige

Sido muss zwei Punkte aufholen und legt gut vor. Aber Helena ist nicht zu stoppen. Sie macht keinen einzigen Fehler und löst alle zehn Fragen richtig. Das hat noch niemand geschafft. Sido verlässt somit ebenfalls Folge 1 und Helena steht mit drei Münzen im Finale.

Das packende Finale gegen Joko

Hier muss sie gegen Moderator Joko antreten. Die Fragen im Finale stellt wie immer Katrin Bauerfeind. Helena geht sehr selbstbewusst in das Spiel und lässt sich nicht von Jokos Bluff irritieren: "Da ich ja Schauspielerin bin, weiß ich, was schlechtes Schauspiel ist."

Sie geht nicht geizig mit ihren Münzen um und versucht, Joko mit einer falschen Antwort zu erwischen, aber leider tippt sie zweimal falsch. Mit nur noch einer Münze und einem Punkt Rückstand wird es nun sehr schwierig für Helena. Sie hadert sehr lange, bevor sie die letzte Münze setzt, und hüpft nervös auf und ab. Aber sie geht auf Risiko und wird belohnt: Gleichstand.

Helenas Nerven liegen blank

Dann entscheidet sich alles bei der letzten Frage: Wie hieß der erste Hund im Weltall? Helena schreibt ziemlich schnell den Namen Laika auf, aber Joko scheint einen Blackout zu haben. Der Name liegt ihm auf der Zunge, aber er kommt nicht drauf. Die Spannung ist kaum noch auszuhalten, als er beim Überlegen im Studio auf und ab geht. "Ich will nicht so verlieren!", ruft er verzweifelt.

Anzeige

Anzeige

Auch Helena hält die Anspannung kaum noch aus. Als sie angesprochen wird, kriegt sie gerade noch so ein, zwei Sätze heraus.

Ich kann grad nur noch so atmen und stehen. Aber fünf Minuten länger halt ich nicht mehr aus. Noch 'ne Runde kann ich nicht. Helena

Wer hat gewonnen? Helena ist die Siegerin

Die Spannung im Studio ist fast greifbar. Dann kommt endlich die Auflösung: Helenas Antwort ist richtig, aber Joko ist die Lösung nicht mehr eingefallen. Damit steht fest: Helena ist die Gewinnerin und wird zur nächsten Moderatorin von "Wer stiehlt mir die Show?".

Die ganze Anspannung fällt von Helena ab und sie macht Luftsprünge vor Freude. Ihre Freund:innen aus dem Publikum stürmen auf die Bühne und beglückwünschen sie. Sie kann es noch nicht ganz glauben, als sie den Moderationsvertrag unterschreibt.

Wildcard-Kandidatin Helena hat Folge 1 gewonnen und moderiert Folge 2. © ProSieben / Weiya Yeung

Ein sympathisches Statement gibt Helena aber noch, bevor die Sendung zu Ende ist:

Ich muss jetzt ganz dringend was essen und dann bisschen planen für nächste Woche. Helena

Helena moderiert Folge 2: Was hat die Gewinnerin vor?

Nun wird Joko selbst zum Kandidaten und versucht zusammen mit Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz und Sido, Helena vom Thron zu stürzen. Die Wildcard-Kandidatin kann die Show ganz nach ihren Wünschen gestalten. Wie Helenas Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" aussieht, siehst du in Folge 2 am Sonntag, 26. Februar 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und im Livestream. Hier gibt es alle Sendetermine auf einen Blick.

Hier seht ihr alle Gewinner:innen von Staffel 5.