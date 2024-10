Adidas und Puma, zwei Giganten aus der Welt des Sports, haben sich längst als Modemarken etabliert und konkurrieren heute nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch auf den Laufstegen und in der Streetwear-Szene. Beide Unternehmen sind tief in der Fashion-Kultur verankert, doch welche Marke hat aktuell die Nase vorn?

Adidas vs. Puma: Das Familiendrama der Sportgiganten "Die Lieblingsmarken der Deutschen: Adidas und Puma"

Zielgruppenanalyse: Adidas und Puma im Vergleich

Zwei Brüder, zwei Marken und ewige Konkurrenten: Adidas und Puma haben sich von Sportschuhherstellern zu globalen Fashion-Playern entwickelt. Dabei geht es nicht mehr nur um reine Sportartikel, sondern auch um Athleisure- und High-Fashion. Deshalb sind die Zielgruppen schon lange nicht mehr nur Sportler:innen, sondern auch modebewusste Käufer:innen, die nach trendiger Streetwear und sportiver High-Fashion suchen.

Adidas: Sportliche Innovation trifft auf modische Trends

Adidas richtet sich an eine breite und vielseitige Zielgruppe, die sowohl sportliche Leistung als auch modische Ästhetik schätzt. Die Marke positioniert sich stark im Athleisure- und Performance-Segment und spricht sowohl Fitness-Enthusiasten als auch modebewusste Konsumenten an. Sportler:innen und Fitness-Freaks erwarten Funktionalität, Komfort und Leistungsoptimierung, was Adidas durch Technologien wie Boost und Aeroready sicherstellt.

Modebewusste Millennials und die Gen Z werden durch Kollaborationen mit High-Fashion-Designern wie Yohji Yamamoto (Y-3) und Beyoncé (Ivy Park) angesprochen: So entstehen Produkte, die sowohl im Alltag als auch beim Sport getragen werden können und die einen gewissen "High-Fashion"-Appeal haben. Mit exklusiven Releases und limitierten Editionen werden Sneaker-Liebhaber und Streetwear-Fans bedient. Ikonische Modelle wie der Yeezy oder Retro-Modelle wie der Adidas Samba haben eine große Fangemeinde, die auch durch negative Schlagzeilen, wie etwa beim Yeezy, nicht abgeschreckt wird.

Pumas Streetwear für die neue Generation

Puma fokussiert sich auf eine jüngere, trendbewusste Zielgruppe, die mehr Wert auf Style und Streetwear legt als auf technologische Innovation. Puma CEO Arne Freundt, ehemaliger Ziehsohn von Bjørn Gulden, will Puma als lässige Sportmarke profilieren, die vor allem für Freude am Sport steht und sich damit klar vom leistungsassoziierten Adidas abgrenzt. Kooperationen mit Popstars, Athleten und Marken wie Rihanna, Dua Lipa, Neymar oder Aries bedienen in erster Linie die Streetwear- und Lifestyle-Szene. Viele Kollektionen befinden sich preislich auf einem Niveau, das auch bei preisbewussten Käufern nicht gleich das Budget sprengt.

Sneaker - der Kampf der Kult-Schuhe

Adidas legt großen Wert auf technische Innovationen, die besonders im Sport, aber auch im Alltag überzeugen. Denken wir nur an die Boost-Technologie im Ultraboost oder NMD, die mit hoher Energierückgewinnung überzeugen und gleichzeitig das Gefühl vermitteln, auf Wolken zu laufen. Oder die 4D-Technologie, bei der Sohlen mithilfe von 3D-Druck gefertigt werden, etwa im Adidas 4D Futurecraft.

Auch im Lifestyle-Bereich hat sich Adidas eine starke Präsenz aufgebaut. Die Yeezy-Linie, eine Kollaboration mit Kanye West, bleibt ein Dauerbrenner im Sneaker-Markt - obwohl die Zusammenarbeit mit dem US-Rapper aufgrund einer Reihe kontroverser Äußerungen und Handlungen 2022 von Adidas beendet wurde. Restbestände der begehrten Modelle wie der Yeezy Boost 350 oder der neuere Yeezy Foam Runner werden seit Mai 2023 in limitierten Drops abverkauft.

Retro-Sneaker wie der Adidas Samba gehören zu den bestverkauften Modellen und sind seit einigen Jahren ein absolutes Must-have in den verschiedensten Szenen und Altersgruppen. Bei Puma liegt der Fokus auf urbaner Mode und Streetwear; die Modelle sind oft mutig, farbenfroh und betonen den lässigen Style. Die Puma-Essentials-Linie bietet funktionale Basics, während Fashion-Kollaborationen den Streetstyle dominieren.

Zu den bekanntesten Kollaborationen gehört die Partnerschaft mit Rihanna, Fenty by Puma. Von 2014 bis 2017 brachte die Zusammenarbeit eine Reihe von Produkten hervor, die sowohl die Streetwear-Szene als auch die High-Fashion-Welt maßgeblich beeinflussten, etwa Puma Creeper, Fenty Slides und die Apparel-Kollektion. 2023 wurde die Kooperation mit dem Fenty x Puma Creeper Phatty erfolgreich neu interpretiert. Weitere Bestselling-Modelle sind der klassische Streetstyle-Sneaker Suede oder der Y2K-inspirierte Velophasis.

Kleidung - Sport trifft Lifestyle

Adidas kombiniert die funktionale Sporttechnologie mit einem urbanen, modischen Ansatz, sodass die Grenzen zwischen Training und Freizeit verschwimmen. Besonders populär sind Adidas-Kollektionen wie Adidas Originals, die die Klassiker wie Track Pants und Hoodies mit einem modernen Twist neu interpretieren. Durch Kooperationen mit Designern und Stars wie Beyoncé (Ivy Park) und Pharrell Williams verbindet Adidas Performance mit High-Fashion und Streetwear.

Auch bei Puma verschmelzen Sport und Mode erfolgreich, mit einem besonderen Fokus auf Streetwear und jugendlichem Style. Mit Oversized-Jacken, Crop-Tops oder Trainingsanzügen gelingt es Puma, eine coole, trendige Ästhetik zu schaffen, die sowohl auf der Straße als auch beim Sport getragen wird. Puma hebt sich besonders durch seine farbenfrohen, auffälligen Designs ab, die stark von der Popkultur beeinflusst sind, und spricht damit ein junges, modebewusstes Publikum an. Die neueste Kollaboration Puma x Aries verbindet den sportlichen Puma-Look mit der mutigen, luxuriösen Streetwear-Ästhetik von Aries. Auffällige Grafiken, experimentelle Strickwaren und ikonische Schuhe, wie die neugestalteten Puma Mostro und Suede, sind das Ergebnis.

Puma vs. Adidas: Wer hat denn nun die Nase vorn?

Adidas oder Puma - in Sachen Fashion stehen beide an der Spitze.

Wer Wert auf einen Mix aus sportlicher Funktionalität und modischem Design legt, ist bei Adidas genau richtig. Die Marke schafft es, sowohl professionelle Athlet:innen als auch trendbewusste Fashionistas zu begeistern, besonders durch ikonische Sneaker wie den Yeezy und zeitlose Klassiker wie den Adidas Samba.

Puma hingegen punktet durch trendige und erschwingliche Streetwear, die besonders bei einem jüngeren, urbanen Publikum beliebt ist. Kollaborationen mit Popkultur-Ikonen wie Rihanna und Dua Lipa machen Puma zur trendbewussten Lifestyle-Marke, die sich mehr auf modische Designs konzentriert als auf technologische Innovation.

Pumas Kreativität im Bereich der Kollaborationen und seine Rolle als Trendsetter verleihen der Marke in der Streetwear- und Lifestyle-Szene einen besonderen Platz. Vor allem junge, modeaffine Käufer:innen, die einen mutigen und individuellen Style bevorzugen, setzen auf Puma.