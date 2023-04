Anna Dello Russo ist heute GNTM-Gastjurorin: Das musst Du über die Fashion-Influencerin wissen

Anna Dello Russo unterstützt als Gastjurorin gemeinsam mit Designer Kilian Kerner Heidi Klum in der 11. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2023. Wer die Fashion-Ikone ist und was ihren Modestil so einzigartig macht, erfahrt ihr hier.

Wer ist Anna Dello Russo?

Anna Dello Russos Name wird in einem Atemzug mit Fashion-Größen wie US-Vogue-Chefin Anna Wintour, Franca Sozzani (Chefredakteurin der Vogue Italia) oder ihrem französischen Pendant Carine Roitfeld genannt. Schließlich hat sie selbst auch jahrelang für Vogue Italia als Moderedakteurin, später sechs Jahre für "L'Uomo Vogue" als Chefredakteurin und zuletzt für die japanische Vogue als Editor at Large gearbeitet.

Anna Dello Russo (Mitte) kurz vor der Miu Miu Spring Summer 2023 Show in Paris © picture alliance / abaca | Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA

Doch die Zeit der "Celebrity-Redakteurinnen" ist vorbei - wie es Carine Roitfeld in einem "New York Times"-Interview 2019 feststellte. Anders als Wintour, Sozzani und Roitfeld hat sich Anna Dello Russo allerdings auch außerhalb des Vogue-Kosmos einen Namen gemacht - und es geschafft, auch nach über 30 Jahren im Fashion-Business relevant zu bleiben. Die Italienerin ist ein echtes Urgestein unter den Fashion-Influencer:innen: Als Mode-Bloggerin der ersten Stunde hat sie den Hype um Streetstyle bei den Modewochen in Paris, New York, Mailand und Co. einst mit ausgelöst.

Anna Dello Russo bei "Germany's Next Topmodel"

Und so ist die stilbewusste Journalistin und Autorin gefragt wie eh und je ! Nach einer limitierten Accessoires-Kollektion mit H&M in 2012, einem eigenen Buch ("ADR Book: Beyond the Fashion", 2018) gehört Anna Dello Russo nun zur "Germany's Next Topmodel"-Familie! Als Gastjurorin sitzt sie neben GNTM-Chefin Heidi Klum und Designer Kilian Kerner in der Jury. Im prachtvollen Fransen-Dress von Valentino macht Anna Dello Russo selbst den Gang zum Jury-Stuhl zu ihrem persönlichen Runway-Moment! Neben der Glitzerrobe bei der großen Entscheidung trug sie außerdem ein royalblaues Minikleid von Alexandre Vaulthier und ein knallrotes Feder-Dress in Midilänge von Alessandra Rich zu pinken Balenciaga-Pantashoes, eine Art Hybrid aus Strumpfhosen und High Heels. Diese besonderen Schuhe sind scheinbar ein absoluter Fashion-Liebling von Anna Dello Russo. Sie hatte sie schon zu ihrem Valentino-Dress getragen und zeigt sie auch auf Instagram zu etlichen Looks.

Der außergewöhnliche Style der Anna Dello Russo

Was den Modestil von ADR, wie sie ihre Fans liebevoll nennen, so einzigartig macht? Die Journalistin kleidet sich von Kopf bis Fuß in die topaktuellsten Runway-Looks der Luxusmarken. Ihre Kritiker:innen nennen es unkreativ, für Dello Russo ist es aber ein Zeichen der Wertschätzung für die Couture-Kunst, schließlich machte sie selbst an der renommierten Designschule Domus in Mailand einen Master in Mode. Und natürlich hat die Fashionista, genau wie Co-Jurymitglied Kilian Kerner, die Präsentation und Zusammenstellung ihres Outfits ganz bewusst so gewählt. Ihr klares Statement: Der Fokus liegt auf der Mode, ich selbst nehme mich zurück. Und so trägt sie dazu auch nur natürliches Make-up und ihr langes, braunes Haar einfach offen und glatt.

Anna Dello Russo hat sich für eine Chanel-Show 2016 in einen Komplettlook des High-End-Labels geschmissen. © picture alliance / abaca | Bertrand-Hillion Marie-Paola

Schon immer hat sie ein Faible für bis ins kleinste Detail durchdachte Looks: In einem Interview mit dem "W"-Magazin erzählte sie, dass sie einmal ganz in Gelb zur Schule ging. Dummerweise hatte ihre Katze in der Nacht zuvor in die gelben Schuhe zum Outfit gepinkelt. Anna hat sie trotzdem angezogen, sonst wäre der Look ja nicht komplett gewesen. Im heißen Klassenzimmer wurde "der Geruch nach Katzen-Pipi so unerträglich, dass ich es vor allen zugeben musste. Sonst hätten ja alle gedacht, ich hätte mir in die Hosen gepinkelt!", lacht sie jetzt darüber.

Heute hat sie eine eigene Wohnung, in der ihre Schuhe, Taschen und vor allem Klamotten gelagert werden. Sogar ihr Schleier, getragen bei ihrer Hochzeit mit einem Fotoassistenten hat hier als Vorhang ein neues Zuhause gefunden. Sie heiratete in Dolce & Gabbana und lies sich nach sechs Monaten in einem schwarzen Look von Balenciaga scheiden. Wie groß ihre Liebe zur Mode ist, wird auch klar, wenn man sich den Scheidungsgrund ansieht. Ausschlaggebend für die Trennnung sei ihr enormer Kleiderschrank gewesen. Als ihr Ehemann fragte, wo neben den vielen Kleidern Raum für ihn sei, antwortete Anna, dass es keinen gäbe. Mann oder Mode - für Anna Dello Russo war die Antwort 1996 glasklar.

Aber auch eine Anna Dello Russo muss gelegentlich Platz für neue Pieces machen und so verkaufte sie 2018 zum ersten Mal einige Stücke aus ihrem Schrank. Inzwischen spielen auch andere Leidenschaften wie Yoga eine Rolle in ihrem Leben. Fashion scheint aber nach wie vor ihre unanangefochtene Nummer eins zu sein, wie die extravaganten Outfits am Rande der Fashion Weeks, bei GNTM und auf Instagram beweisen.