Topmodel Heidi Klum: So begeistert sie mit diesen zwei Frühjahrslooks 2023 bei GNTM

Heidi Klum weiß, wie man sich Modetrends stilvoll zu eigen macht. So zeigt sie sich gerade in ihrer gelungenen Interpretation des Denim-Trends - und paart ihn noch ganz nebenbei mit einem weiteren Fashion Trend 2023!

Heidi Klum weiß: Denim ist der Trend der Stunde

Was Britney Spears und Justin Timberlake schon Anfang der 2000er wussten, wissen wir spätestens jetzt: Jeansstoff gehört nicht nur an die Beine! Auf Festivals wie dem Coachella 2023 hüllten sich immer mehr Promis in Denim on Denim. Doch so einen All-Over-Jeans-Look kann nicht jede:r rocken. Auftritt Heidi Klum! Der Weltstar zeigt an der Seite von GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter, wie man den Denim Look ganz entspannt intepretiert. Double Denim Light, sozusagen.

Schauen wir uns Heidis Look mal von oben bis unten genau an, denn von ihrem lässigen Alltags-Style können wir uns für den eigenen Kleiderschrank einiges abgucken. Durch gekonnt gesetzte Jeans-Details, wird ihr klassischer Hosenanzug gleich eine ganze Ecke lässiger und moderner.

So trägt Heidi den Denim Look

Heidis schwarze, tailliert geschnittene Bluse hat Denim-Applikationen an der mittig sitzenden Knopfleiste. Besonders cool: Die großen Silberknöpfe wirken wie typische Jeans-Hosenknöpfe. Auf den ersten Blick denkt man so, sie trägt einen schwarzen Blazer über einem lässigen Jeanshemd. Das macht den Look nur umso interessanter. Heidi hat nur eine Seite der Bluse in die Hose gesteckt, was man auch "half tuck" bezeichnet (zu deutsch: halb eingesteckt), was die Kombi noch cooler wirken lässt.

Auch die Marlene-Hose hat ein überraschendes Jeans-Element am Hosenbund, der durch den "half tuck" auch schön zu sehen ist. Wichtiges Detail: Heidi Klum verzichtet dabei auf einen Gürtel, um nicht von dem Denim-Hingucker abzulenken.

Dazu wählt Heidi High Heels, die an den Zehen spitz zulaufen und immer mal wieder unter dem weiten Hosenbein hervorspitzen. Der Clou: Auch die Schuhe sind im gleichen Denimstoff wie die Details an Bluse und Hose und runden den Look perfekt ab. Genau solche kleinen Details machen Klamotten zu Fashion!

Lässiger Hosenanzug - Heidi zeigt den Trend 2023

Was unsere Modeherzen natürlich noch schneller schlagen lässt: Heidi meistert nicht nur den Denim-Trend mit Bravour, sondern kombiniert ihn gekonnt mit einem weiteren großen Frühjahrstrend 2023! Die Rede ist natürlich von Hosenanzügen, die mal elegant mal entspannt wieder auf den Red Carpets an Stars wie Elle Fanning zu sehen waren. Heidi setzt auf ein alltagstaugliches Modell mit sehr weitem Beinschnitt, der den Fashion-Klassiker modern wirken lässt.

Alex Mariah Peter beweist Mut zur Farbe

Auch Alex Mariah Peter hat ein untrügliches Fashion-Gespür. In der 18. Staffel GNTM stattet sie den Models einen Besuch in der Villa ab und trägt ein figurbetontes T-Shirt-Kleid, das an die Polo Shirts von Ralph Lauren erinnert. Die Mischung aus sportlich und elegant ist gerade dieses Frühjahr sehr beliebt. Immer mehr Streetstyles punkten mit "preppy chic", bei dem der oder die Träger:in so aussieht, als stünde ein Tennismatch in Wimbledon oder Yacht-Hopping an der Côte d'Azur an. Alex Mariah Peter kombiniert den Trend mit farbenfrohen Streifen in kräftigen Orangetönen, die mit Weiß und Schwarz einen schönen Kontrast bilden. Um den Look casual zu halten, trägt sie offene Schnürsandaletten mit Pfennigabsatz dazu.