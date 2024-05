Du hast den "SAT.1 Urlaubscheck" gesehen und eine Reise ans Meer gebucht? Jetzt brauchst du Sonnencreme - aber was noch? Welche Beauty-Produkte am Strand einfach unverzichtbar sind.

Du hast Urlaub an deinen Traumstrand gebucht? Dann steht jetzt nur noch eines an: Koffer packen! Diese Kosmetik-Produkte für den Strand gehören unbedingt in deine Tasche.

Top 12 Kosmetikartikel für den Strandurlaub

Beim Blick in den Badschrank kann der Kulturbeutel wahrscheinlich gar nicht groß genug sein. Zum Glück gibt es von vielen Artikeln auch Reisegrößen, die nur wenig Platz wegnehmen und für den Strandurlaub ausreichen, besonders wenn du nur mit Handgepäck unterwegs sein willst. Du kannst auch deine Bodylotion in eine wiederverwendbare Silikonflasche umfüllen, die es in der Drogerie gibt. Wer im Hotel wohnt und offen für andere Pflegeprodukte ist, kann auf das Angebot im Hotelbad zurückgreifen, das spart viel Platz in der Kulturtasche.

1. Sonnencreme und After Sun

Ein Muss für jeden Strandurlaub: die Sonnencreme. Greif gerne auf getönte Produkte fürs Gesicht zurück, so kannst du dir die klassische Foundation und Concealer sparen. Vergiss die After-Sun-Lotion nicht, sie kühlt und heilt strapazierte Haut.

2. Gesichtspflege

Gesichtscreme

Make-up-Entferner

Waschgel

Gesichtswasser

Wattepads und Wattestäbchen

Mit pflegenden Gesichtsreinigungstüchern kannst du viel Platz sparen, denn sie ersetzen Wattepads, Make-up-Entferner und Waschgel. Wenn du wieder zu Hause bist, ist wieder Zeit fürs große Beauty-Programm: Wie du dein Gesicht mit Reinigungsöl, Cleanser und Co. porentief reinigst.

3. Körperpflege

Duschgel

Bodylotion

Deo

Parfum

Die Bodylotion kannst du durch After-Sun-Lotion ersetzen, so wird gereizte Haut besonders intensiv gepflegt. Als Duft reicht ein kleines Probefläschchen aus der Parfümerie.

4. Haarpflege

Shampoo

Spülung

Haargel, Haarschaum, Haarspray

Haarbürste , Kamm, Spangen und Haargummis

Verwende 2-in-1-Produkte, beispielsweise ein Shampoo mit integrierter Spülung. Es ist total okay, mal von der Pflegeroutine abzuweichen und das Haar nach dem Urlaub mit einer Extraportion Pflege zu verwöhnen.

5. Handpflege

Handcreme

Nagellack und Nagellackentferner

Maniküre-Set oder Nagelfeile und Nagelschere

Eine kleine Tube Handcreme gehört in jede Handtasche, genauso unverzichtbar sind Nagelfeile und Nagelschere. Wenn du deinen Nägeln auch mal einen Erholungsurlaub gönnen willst, lass Nagellack & Co. zu Hause und setz auf natürliche Nägel.

Sand, Salzwasser und Hitze strapazieren die Nägel. Jetzt ist Natürlichkeit und Pflege angesagt! © Portra

6. Augen-Make-up

Lidschattengrundierung

Lidschatten

Eyeliner

wasserfeste Mascara

Auf Mascara und Augenbrauenstift kannst du verzichten, wenn du dir vor dem Strandurlaub die Wimpern und die Augenbrauen färben lässt.

7. Puder, Rouge und Highlighter

Statt Puder, Rouge und Highlighter reicht auch ein Bronzer. Damit zauberst du bereits am ersten Urlaubstag einen sonnengeküssten Teint. Ein weiteres Plus: Er lässt sich sogar als Lidschatten verwenden!

8. Lippenstift, Lippenpflege

Achte auf hitzefeste Produkte, damit Farben nicht zerlaufen. Wer den natürlichen Look bevorzugt, greift zu getönter Lippenpflege, damit hast du Pflege und Farbe in einem. Balsam mit integriertem UV-Filter ist perfekt für den Strand.

9. Mundpflege

Zahncreme

Zahnbürste

Zahnseide

Auch Zahncreme gibt es in praktischen Reisegrößen, zusätzlich Platz sparen lässt sich mit einer zusammenklappbaren Reise-Zahnbürste. Super ist auch eine feste Zahnpasta, die aussieht wie kleine Kaupastillen. Diese kannst du vor der Reise abzählen und natürlich läuft auch hier nichts aus.

10. Perioden-Produkte und Hygiene-Artikel

Verhütungsmittel (Kondome)

Slipeinlagen, Tampons

Taschentücher

Waschmittel für Reisen

Insektenschutzmittel

Desinfektionstücher bzw. Handhygienegel

Schwimm-Tampons verhindern, dass Wasser in die Vagina eindringt, sie schützen beim Schwimmen vor Chlor oder verunreinigtem Wasser. Du kannst aber auch mit einem normalen Tampon schwimmen gehen, er sollte jedoch sofort nach dem Schwimmen gewechselt werden.

11. Rasur

Rasierer

Rasierschaum oder -gel

Am besten sorgst du bereits vor dem Urlaub für eine gründliche Haarentfernung. Mit Waxing oder Sugaring hast du für mehrere Wochen Ruhe und kannst den Rasierer zu Hause lassen.

12. Reiseapotheke

Persönliche Medikamente

Wund- und Blasenpflaster

Wund- und Heilsalbe

Desinfektionsmittel

Durchfall- und Magenmittel

Schmerztabletten

Fiebermittel

Nasenspray

Fieberthermometer

Neben den Medikamenten, die du täglich einnimmst, bist du mit einem kleinen Erste-Hilfe-Set bestens ausgestattet. Achte darauf, dass Pflaster & Co. in ausreichender Menge und Größe enthalten sind und prüfe das Ablaufdatum der Medikamente.

Was gehört noch auf die Packliste für den Strandurlaub?