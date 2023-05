Die großen Designer:innen haben bereits auf den Fashion-Shows der Frühjahrs- und Sommerkollektionen 2023 die Trendfarbe Digital Lavender vorausgesagt. Mittlerweile ist das zarte Pastell-Lila zu einer der angesagtesten Farben des Jahres geworden! Auch Stars wie Margot Robbie und Katy Perry tragen es als Akzentfarbe oder in monochromen Styles, in Kombination mit neutralen Tönen oder als Accessoire in Lavendel-Lila: Die angesagte Lavendel-Farbe verleiht jedem eurer Outfits einen modernen, frischen Look.

Anzeige

Das steckt hinter der Trendfarbe Digital Lavender

Das internationale Trendforschungsunternehmen WSGN und die Farbautorität Coloro haben Digital Lavender offiziell als Trendfarbe 2023 benannt. Grund genug, sich das zarte Pastell-Lila einmal genauer anzusehen. Digital Lavender ist ein intensiver Pastell-Lavendelton, der gleichzeitig Ruhe und Heiterkeit vermittelt. Er lässt das Bild leuchtender Lavendelwiesen vor unseren Augen entstehen, fast können wir den intensiven Duft der Lavendelblüten wahrnehmen.

Mit der Farbe Lavendel assoziiert man doch auch immer direkt den besunderen Duft der lila Blüten, oder? © lms_lms - stock.adobe.com

Fröhlichkeit, Ruhe und Gelassenheit durchströmen uns beim Betrachten der Pastell-Trendfarbe Digital Lavender - das haben Untersuchungen ergeben. Digital Lavender bietet damit beste Voraussetzungen, als Trendfarbe 2023 die Modewelt zu erobern. Wir haben euch einige Styling-Tipps zusammengestellt, mit denen ihr Digital Lavender in eure Garderobe integrieren könnt und dabei super trendy ausseht.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Die größten Trends 2023

So stylt ihr die Trendfarbe Digital Lavender

Das zarte Pastell-Lila ist ein echter Eyecatcher und wirkt als Akzentfarbe genauso wie als monochromes Outfit. Mit nur wenigen Basics im angesagten Farbton lassen sich zahlreiche Looks kombinieren. Mit den folgenden Tipps könnt ihr Digital Lavender ganz easy und flexibel stylen.

Anzeige

Monochromer Look in Digital Lavender wie Katy Perry

Das zarte Pastell-Lila ist hervorragend für ein Ton-in-Ton-Outfit geeignet. Der Farbton ist leicht und wirkt auch als ganzer Look harmonisch und nicht überladen. Verschiedene Texturen, Materialien oder ein extravagantes Accessoire, wie der Hut, den Katy Perry zu ihrem Look bei der Krönung von König Charles III trug, machen den Lila-Allover-Style gleich interessanter.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Digital Lavender mit neutralen Tönen kombinieren

Ihr möchtet einen Rock oder Pullover im angesagten Pastell-Lila so richtig in Szene setzen? Dann kombiniert das Kleidungsstück mit Klamotten in neutralen Farben wie Beige oder Grau, einer weißen Bluse etwa. So rückt ihr die Trendfarbe in den Fokus und sie wird zum Highlight eures Outfits. Passt prima zu den angesagten Baggy Clothes!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Digital Lavender mit Pastellfarben kombinieren

Die zarte Lavendelfarbe harmoniert perfekt mit anderen Pastellfarben wie Hellblau, Mintgrün oder Rosa. Der Look wirkt frisch und harmonisch und ist perfekt für schöne Sommertage geeignet und passt toll zu den aktuellen Modetrends 2023. Vermeidet jedoch die Kombination mit Neonfarben, diese sind zu grell und hart für das sanfte Digital Lavender. Lieber einen Akzent mit einem Barbiecore-Accessoire in Pink setzen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kontraste schaffen mit Digital Lavender

Wenn ihr eher nach einem auffälligen Look sucht, solltet ihr unbedingt Digital Lavender mit kräftigen Farben kombinieren. Ein leuchtend grünes Oberteil oder ein rotes Top zu einer Hose oder einem Zweiteiler in der zarten Lavendel-Farbe erzeugen einen aufregenden und trendigen Kontrast.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Digital Lavender als Akzentfarbe à la Margot Robbie

Ist euch ein ganzes Kleidungsstück in Digital Lavender doch too much? Dann verwendet die Farbe als Akzentfarbe. Eine Digital Lavender-Sonnenbrille, eine Handtasche, ein Gürtel, Schal oder Schmuck bringen einen subtilen Hauch der Trendfarbe in euren Look. Oder ihr tastet euch, wie Schauspielerin Margot Robbie, mit einer Maniküre in der Farbe an den Trend heran.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Make-up in Digital Lavender

Warum nicht auch euer Make-up dem Trend Lavendel-Lila anpassen? Experimentiert mit Lidschatten, Lippenstift oder Mascara in der Trendfarbe Digital Lavender, um euer Styling abzurunden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Digital Lavender - die Farbe des Sommers

Digital Lavender ist zweifellos die Trendfarbe dieser Saison. Egal, ob ihr euch für einen dezenten Akzent oder einen auffälligen Look entscheidet, die Lavendel-Farbe verleiht jedem Outfit einen trendigen und frischen Touch. Digital Lavender ist ein toller Eyecatcher und bringt Farbe in eure Garderobe, ohne schrill und aufdringlich zu wirken - die perfekte Farbe des Sommers!

Ihr steht mehr auf Knallfarben? Dann ist Viva Magenta, die Pantone Farbe des Jahres 2023 genau das Richtige für euch!